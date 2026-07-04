भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर रविवार को 6 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे में वे अमेरिका और बेल्जियम के अलावा पश्चिम एशिया युद्ध से प्रभावित 4 खाड़ी देशों का दौरा भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह दौरा 5 से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान वे अमेरिका, बेल्जियम, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान देशों का दौरा करेंगे।

इस बीच ईरान में अली खामनेई का अंतिम संस्कार का समारोह आयोजित हो रहा है। ऐसे में खाड़ी देशों की यह यात्रा भारत के नजरिए से अहम है क्योंकि ईरान ने इन चार देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था और भारत के इन देशों से अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर कराने में पाकिस्तान के साथ-साथ कतर और ओमान भी अहम मध्यस्थ बनकर उभरे हैं।

इन चार देशों की करेंगे यात्रा

माना जा रहा कि ऐसे माहौल में, जयशंकर का यह दौरा सीजफायर और उसके बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस दौरे की घोषणा करते हुए कहा कि जयशंकर “5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा” पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन देशों की यात्रा के दौरान वे अपने समकक्षों और वहां के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।”

मंत्रालय ने कहा, “इस दौरे का मकसद इन चार देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। साथ ही, इससे क्षेत्रीय घटनाक्रम और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का मौका भी मिलेगा।”

जल्द ईरान और अमेरिका के बीच फिर बात शुरू होगी

हाल ही में हुए ईरान और अमेरिका के बीच हमलों के बाद, दोनों देशों के स्थायी शांति समझौते की बातचीत पर खतरा मंडरा रहा था। अमेरिका और ईरान ने कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ बातचीत पूरी कर ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद, कतर की राजधानी दोहा में अप्रत्यक्ष बातचीत जल्द फिर से शुरू होगी। शनिवार को खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में उनके ताबूत को श्रद्धांजलि देने के लिए ईरानियों की भारी भीड़ जमा हुई।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ईरान के दौरे पर गया

जयशंकर का यह दौरा, खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद हो रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा शामिल थे।

इस माहौल में, जयशंकर का दौरा अमेरिका-ईरान शांति समझौते की मौजूदा स्थिति को समझने पर केंद्रित होगा। इन सभी देशों के साथ भारत के मजबूत ऊर्जा संबंध हैं और वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते और काम करते हैं। होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) से होने वाली सप्लाई में युद्ध के कारण प्रभावित होने से भारत में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं।

13 जुलाई को अमेरिका पहुंचेंगे

इसके बाद, जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में UNSC के 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करने के लिए अमेरिका जाएंगे। यह कार्यकाल 2029 में होने वाले भारत के लोकसभा चुनावों के समय के साथ भी मेल खाता है। भारत आठ बार (कुल 16 साल) UNSC का अस्थायी सदस्य रहा है, जिसमें सबसे हालिया कार्यकाल 2021-22 का था।

यूरोप में दो दिन रहेंगे

अपनी यात्रा के आखिरी चरण में, जयशंकर के ब्रुसेल्स जाने की उम्मीद है, जहाँ वे 14-15 जुलाई को तीसरी भारत-यूरोप व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में शामिल होंगे और यूरोप और बेल्जियम के अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। यह बैठक तब हो रही है जब दोनों पक्षों ने इस साल की शुरुआत में भारत-यूरोप फ्री ट्रेड डील (FTA) के लिए बातचीत पूरी कर ली है, हालांकि समझौते के लागू होने से पहले यूरोप को अभी औपचारिक मंजूरी और कानूनी जांच की प्रक्रिया पूरी करनी बाकी है।

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अमेरिकी सेना की ओर से भारतीय जहाजों पर हुए हमले पर अमेरिकी के विदेश सचिव मार्को रुबियो के बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हैरानी जताई है। शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका का आधिकारिक बयान पढ़कर उन्हें गहरा धक्का लगा है। कांग्रेस सांसद ने पोस्ट में अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। पूरी तरह खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें