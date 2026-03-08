विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में सोमवार को लोकसभा में बयान देंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। रविवार शाम को जारी लोकसभा की नौ मार्च की संशोधित कार्यसूची के अनुसार, “डॉ. एस. जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में एक बयान देंगे।”

शनिवार तक, लोकसभा अध्यक्ष पद से ओम बिरला को हटाने की मांग वाला विपक्ष समर्थित प्रस्ताव ही सोमवार के लिए सूचीबद्ध एकमात्र आधिकारिक एजेंडा था। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर सदन में चर्चा की मांग की है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में हवाई मार्ग के आंशिक रूप से खोले जाने के बाद 52,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी हुई है क्योंकि अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरानी ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं, जबकि तेहरान पूरे क्षेत्र में इजराइली ठिकानों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई कर रहा है।

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर संयुक्त हमले किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई और मध्य पूर्व वर्षों के सबसे घातक संघर्ष में डूब गया। अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और संघर्ष के समाप्त होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।

सरकार ने अब तक बहुत सावधानी बरती है। उसने सभी देशों से “क्षेत्रीय अखंडता” का सम्मान करने का आग्रह किया, जो ईरान पर हुए हमले का एक अप्रत्यक्ष संदर्भ था। तेहरान द्वारा खाड़ी देशों पर जवाबी हमले शुरू करने के बाद, सरकार ने उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को समर्थन देने के लिए फोन किया।

खामेनेई की हत्या के पांच दिन बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी नई दिल्ली में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की खाड़ी देशों में सैकड़ों भारतीय रहते और काम करते हैं और खबरों के अनुसार, सरकार अपने मानवीय और व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए एक बहुआयामी योजना पर काम कर रही है।

लोकसभा सत्र में क्या होगा?

सत्र की शुरुआत उन कई सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जिनमें रिकी एंड्रयू जे. सिंगकॉन, कुमारी सुशीला त्रिरिया, देवी बक्स सिंह, पूर्णिमासी राम और केपी उन्नीकृष्णन शामिल हैं।

कार्यवाही के तहत, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी सहित कई मंत्री कुछ दस्तावेज मेज पर रखेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देने के लिए खड़े होंगे। इसके बाद विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगा।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सदन के अध्यक्ष (स्पीकर) का व्यवहार ठीक नहीं रहा। उन्होंने विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया। विपक्ष की महिला सांसदों पर बिना आधार के आरोप लगाए। जो सांसद जनता के मुद्दे उठाना चाहते थे, उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। साथ ही, जब सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अपमानजनक बातें कही, तब अध्यक्ष ने उन्हें नहीं रोका और न ही डांटा।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सदन का मानना ​​है कि अध्यक्ष ने सदन के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने के लिए आवश्यक निष्पक्ष रवैया खो दिया है। अपने पक्षपातपूर्ण रवैये में वे सदन के सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना करते हैं और ऐसे बयान और फैसले देते हैं जो इन अधिकारों को प्रभावित और कमजोर करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। वे सभी विवादास्पद मामलों पर खुले तौर पर सत्ताधारी दल का पक्ष लेते हैं। ये सभी कार्य सदन के सुचारू कामकाज और जनता की चिंताओं और शिकायतों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए सदन उन्हें उनके पद से हटाने का संकल्प लेता है।

