विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को कहा कि कहीं भी होने वाला युद्ध शांति के लिए खतरा है। उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों और दुनिया भर के लोगों तथा अर्थव्यवस्थाओं पर इनके व्यापक असर को लेकर चिंता जताई।

जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद का इस्तेमाल किसी देश की नीतियों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इसे कभी सही नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसके पक्ष में कोई तर्क दिया जा सकता है।

चिन्मय मिशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जयशंकर ने शांति के महत्व पर जोर दिया।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि इतिहास में आतंकवाद से जुड़े कई सबक मिलने के बावजूद कुछ देश अब भी राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं।

युद्ध शांति के लिए खतरा- जयशंकर

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”कहीं भी युद्ध होना, हर जगह शांति के लिए खतरा है।” उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत जब यह कहता है कि संवाद और कूटनीति ही एकमात्र समाधान हैं, तो वह वैश्विक भावना को व्यक्त करता है।

जयशंकर ने कहा, ”आतंकवाद शांति के लिए एक और घातक खतरा है। आतंकवाद का इस्तेमाल किसी देश की नीतियों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। इसे कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसके पक्ष में कोई तर्क दिया जा सकता है। इसके बावजूद आतंकवाद जारी है, क्योंकि सभी देश इसे बिल्कुल न बर्दाश्त करने का रुख वास्तव में नहीं अपनाते। इतिहास में इतने सबक मिलने के बावजूद कुछ देश अब भी राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं।”

जयशंकर ने कहा कि इसलिए दुनिया को इस साझा खतरे के प्रति अधिक सजग होना चाहिए और आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होना चाहिए।

जयशंकर ने कहा, “आज दुनिया में दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, यूक्रेन में और पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में। ऐसे समाज और अर्थव्यवस्थाएं और दूर-दराज के लोग, जिनका इस मामले में कोई खास दखल नहीं है, असल में वे ही इसकी कीमत चुका रहे हैं।”

यह भी पढ़ें- रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने में जुटा है भारत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत फरवरी 2022 से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।