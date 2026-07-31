विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की है और क्षेत्र में जारी तनाव पर भारत की गहरी चिंता जताई। साथ ही जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में किसी भी हाल में होर्मुज जलमार्ग में नाविकों और कमर्शियल जहाजों पर हमले न किए जाएं।

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा कमर्शियल जहाजों और नाविकों पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा करता है।

भारत ने की हमले की निंदा

जयशंकर ने एक्स पर कहा, “आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान मैंने क्षेत्र में जारी तनाव और हमलों को लेकर भारत की गहरी चिंता जाहिर की। मैंने जोर देकर कहा कि किसी भी हाल में कमर्शियल जहाजों और नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए। भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है।”

आगे कहा, “मुझे मौजूदा हालात और चल रही बातचीत के बारे में ईरान का नजरिया बताया गया। भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है।”

हाल में दो भारतीय नाविक लापता

इससे पहले विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान MV AGN Ragnar जहाज के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “यह जहाज 25 जुलाई को ओडेसा पोर्ट से निकलते समय हमले का शिकार हुआ। जहाज के क्रू में चार भारतीय शामिल थे। उनमें से दो सुरक्षित हैं, दो लापता हैं। यूक्रेन और रोमानिया, दोनों तरफ खोज और बचाव अभियान चलाए गए हैं। हम दोनों पक्षों के संपर्क में हैं ताकि कोई नतीजा निकल सके। हम लापता दो भारतीय नागरिकों के परिवारों के भी संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव मदद दे रहे हैं।”

एक दिन पहले की थी यूक्रेनी विदेश मंत्री से बात

इससे एक दिन पहले, गुरुवार को जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से भी फोन पर बात की थी। उनसे काला सागर में व्यापारिक जहाजों और भारतीय नाविकों पर हुए हमलों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी ओर से किए गए व्यापारिक जहाजों और भारतीय नाविकों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है। बातचीत के दौरान काला सागर की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और शांति प्रयासों पर भी बात की। जयशंकर ने यह भी दोहराया कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का समर्थन करता है।

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फिलीपींस की राजधानी मनीला में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी ने मुलाकात की। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांय यी ने कहा कि चीन और भारत एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं है बल्कि साझेदार हैं और दोनों को खतरे के बजाय अवसर के तौर पर देखना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें