कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "हिंदुस्तान में ममता बनर्जी के रहते हुए मैं भाजपा के करीब नहीं जा सकता क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ही भाजपा को लाई थी। भाजपा सरकार में वे मंत्री भी थी, ममता बनर्जी जब तक हैं तब तक भाजपा को बंगाल में अधीर रंजन चौधरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ममता बनर्जी उनके साथ हैं। दोनों मिलकर लड़ते हैं।"