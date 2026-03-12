मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत सहित दुनियाभर के देश इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं। ईरान की ओर से भी लगातार इजरायल समेत खाड़ी के मुल्कों पर हमले जारी हैं। होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से तेल न आने की वजह से ऊर्जा संकट का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। इस मौजूदा स्थिति तो लेकर भारत की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच हाल के दिनों में तीन बार बातचीत हुई है। पिछली बातचीत में शिपिंग की सेफ्टी और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर बात हुई थी। इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।”

रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमारे विदेश मंत्री अपने ईरानी काउंटरपार्ट से बात कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में तीन बार बातचीत हुई है। जहां तक ​​युद्ध के असर की बात है, तो यह सबके सामने है कि आस-पास क्या हो रहा है। हम में से कई लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ा है, सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों और देशों पर इसका असर पड़ा है ।”

विदेश मंत्रालय ने आज यह भी पुष्टि की कि छात्रों, नाविकों, पेशेवरों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों सहित लगभग 9,000 भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में हैं और देश में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच उनकी सहायता की जा रही है। जायसवाल ने बताया कि इनमें से कई लोग, विशेषकर छात्र, पहले ही ईरान छोड़कर भारत लौट चुके हैं। तेहरान में मौजूद छात्रों और तीर्थयात्रियों सहित अन्य लोगों को देश के भीतर सुरक्षित स्थानों और शहरों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उन भारतीय नागरिकों की सहायता कर रहे हैं जो अज़रबैजान और आर्मेनिया की यात्रा करना चाहते हैं और वहां से वाणिज्यिक उड़ानों से अपने देश लौटना चाहते हैं। हम वीजा में सहायता प्रदान कर रहे हैं और जमीनी सीमा पार करने में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कई भारतीयों ने पड़ोसी देशों में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए मिशन से संपर्क किया है और उन्हें इसमें सफलतापूर्वक सहायता प्रदान की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान से भूमि मार्ग से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों से भारतीय दूतावास द्वारा जारी सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

जायसवाल ने आगे कहा, “लड़ाई शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री ने खाड़ी के कई नेताओं से बात की है। इन बातचीत में, उन्होंने बातचीत और कूटनीति की ज़रूरत पर ज़ोर दिया ताकि जल्दी शांति लौट सके। उन्होंने आम लोगों की मौत से बचने की जरूरत पर भी ज़ोर दिया और आम लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। GCC देशों में हमारी एक बड़ी भारतीय कम्युनिटी है और उनकी सुरक्षा और भलाई सबसे ज़रूरी है। इस बात पर ज़ोर दिया गया”

पाकिस्तान को भारत की दो टूक

वहीं, पाकिस्तान को लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम ऐसे बेबुनियाद आरोपों को खारिज करते हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी गलतियों के लिए भारत पर इल्ज़ाम लगाना अब आम बात हो गई है। दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के तौर पर, जब बॉर्डर पार आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान की कोई साख नहीं है। कितनी भी कहानी सुनाने से यह सच्चाई नहीं बदलेगी और न ही पाकिस्तान के खुद को पीड़ित समझने से कोई बेवकूफ बनेगा।”

