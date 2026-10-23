कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के साथ जारी आमने-सामने की झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने लगातार रियायतें दे रही है, जबकि सीमा पर हालिया टकराव को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। उनका यह बयान भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के उस खुलासे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ आमना-सामना जारी है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने कहा कि खुद को विश्वगुरु बताने वाले प्रधानमंत्री चीन को सोच-समझकर लगातार रियायतें दे रहे हैं। उन्होंने आईटीबीपी प्रमुख की उस बात की तारीफ की, जिसमें उन्होंने चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ हालिया टकराव के दौरान भारतीय बलों के प्रदर्शन को सराहा था। हालांकि, रमेश ने सवाल उठाया कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की ओर से कोई जवाब क्यों नहीं आया।

चीन बना रहा है 60 हजार मेगावाट क्षमता का बांध

जयराम रमेश के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दूर तक्सिंग इलाके में आमने-सामने की स्थिति के बाद पिछले महीने वाचा और दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारतीय सैनिकों की गश्त वाले कुछ ठिकाने फिर हाथ से निकल गए हैं। उन्होंने इसकी तुलना लद्दाख की स्थिति से करते हुए कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम भी लगातार बदल रहा है। इसके अलावा, चीन वहां 60,000 मेगावाट क्षमता का एक बड़ा बांध बना रहा है, जिससे भारत की पर्यावरणीय और जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

कांग्रेस नेता ने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को भी देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 99 अरब डॉलर था। उनके मुताबिक, चीन से बढ़ते आयात ने कई उद्योगों के छोटे और मझोले कारोबारियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ योजना अब ‘इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना’ यानी चीन से आयात करने की योजना बनकर रह गई है।

जयराम रमेश ने 19 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था, ”ना कोई वहां हमारी सीमा में घुस आया है और न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्ज़े में है।” रमेश ने इसे चीन को दी गई प्रधानमंत्री की ‘क्लीन चिट’ बताते हुए कहा कि देश आज भी इसकी कीमत चुका रहा है। यह बयान लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने के बाद आया था।

उन्होंने सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे के खुलासे का भी जिक्र किया। रमेश के अनुसार, लद्दाख में चीनी घुसपैठ के दौरान सेना प्रमुख रहे जनरल नरवणे को केवल इतना निर्देश मिला था, ”जो उचित समझो वो करो।” कांग्रेस नेता ने इस उदाहरण के जरिए चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए।

जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अभियान में चीन की भूमिका को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई, 2025 को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि इस अभियान के दौरान चीन ने पाकिस्तान के सैन्य अभियान में व्यापक और गहरी भूमिका निभाई थी। उनके मुताबिक, चीन की भूमिका केवल सीमित मदद तक नहीं थी, बल्कि वह पाकिस्तान के सैन्य अभियान से कई स्तरों पर जुड़ा हुआ था।

रमेश ने आगे कहा कि 25 अगस्त, 2026 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद से सेवानिवृत्त जनरल अनिल चौहान ने सार्वजनिक रूप से लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के खुलासे का खंडन किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके कुछ ही समय बाद जनरल चौहान ने एक ऐसे थिंक टैंक की जिम्मेदारी संभाल ली, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वैचारिक तंत्र का अहम हिस्सा है।

आईटीबीपी प्रमुख ने क्या कहा था?

आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने गुरुवार को बताया था कि पिछले कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने यह बात राजस्थान के अलवर स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित आईटीबीपी के वार्षिक ‘हिमवीर सम्मान समारोह’ में कही थी।

कपूर ने बताया कि इन टकरावों के दौरान आईटीबीपी के कमांडो भी सक्रिय रहे और हाल ही में गठित शौर्य कमांडो ने शानदार भूमिका निभाई। उन्होंने याद दिलाया कि आईटीबीपी का गठन पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला युद्ध के लिए किया गया था। वर्ष 2004 में उसे चीन से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।

आईटीबीपी प्रमुख ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करते हुए बल को अपनी मूल भूमिका नहीं छोड़नी चाहिए। इसी उद्देश्य से सेना से अलग एक विशेष उच्च पर्वतीय युद्ध बल तैयार किया जा रहा है। उनके मुताबिक, जल्द ही शौर्य कमांडो की पूरी बटालियन तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में काम करना आईटीबीपी की सबसे बड़ी ताकत है।