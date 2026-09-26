कांग्रेस ने शनिवार को कहा है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो “चोरों” को उनका संरक्षण माना जाएगा।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में जांच में ‘बड़ी मछलियों’ को बचाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।

जयराम रमेश ने X पर की गई एक पोस्ट में इस मामले को ”चंदा चोरी, आस्था धोखा” करार देते हुए कहा कि चार्जशीट में सामने आए तथ्यों से एसआईटी की जांच और ‘सरकारी लीपापोती’ पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

एफआईआर दर्ज होने में 21 दिन क्यों लगे?

रमेश ने चार्जशीट में दर्ज घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि इस साल चार जून को गणना कक्ष के बाथरूम से 2.25 लाख रुपये मिलने का वीडियो ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय को भेजा गया था और अगले दिन उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई थी।

जयराम रमेश ने सवाल किया कि जब सीसीटीवी फुटेज, नकदी की बरामदगी और संदिग्ध कर्मचारियों की पहचान सामने आ चुकी थी, तो एफआईआर दर्ज होने में 21 दिन क्यों लगे? उन्होंने पूछा कि इन 21 दिनों में आखिर किसे बचाने और क्या छिपाने का मौका मिला?

चंदा चोरी, आस्था धोखा



हमने पहले दिन से कहा था कि भगवान श्रीराम के अयोध्या मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए बनाई गई सरकारी SIT पर देश की जनता को भरोसा नहीं है। अब चार्जशीट में सामने आए तथ्यों ने इस जांच पर और सरकारी लीपापोती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।



चार्जशीट के… pic.twitter.com/oiujRHgwtp — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 26, 2026

गवाह क्यों बनाया गया?

रमेश ने यह भी सवाल उठाया, “एसआईटी की जांच में चढ़ावे की रकम को बिना अनुमति हटाने या छिपाने की 105 घटनाएं सामने आने के बावजूद जांच सिर्फ आठ आरोपियों तक ही क्यों सीमित रही? चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आरोपी बनाने के बजाय गवाह क्यों बनाया गया?”

रमेश ने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था की निगरानी और प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच के बिना मामले की पूरी सच्चाई सामने आना मुश्किल है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि क्या इस मामले के तार भाजपा-आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हैं। रमेश ने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर आए चढ़ावे की चोरी में असली जिम्मेदारी तय होने तक इस मामले को खत्म नहीं माना जा सकता।

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अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी जांच, गिरफ्तारियों, ट्रस्ट पदाधिकारियों के इस्तीफों और राजनीतिक बयानबाजी तक काफी कुछ हो चुका है। यहां क्लिक कर पढ़िए पूरी खबर।