Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जयपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कई उम्मीदवार अलग-अलग रिसॉर्टों में ठहरे रहे। जाहिर तौर पर ऐसा हॉर्स-ट्रेडिंग को रोकने के प्रयास में किया गया था।

वोटिंग पूरी होने के एक दिन बाद 12 सितंबर को उम्मीदवारों को रिसॉर्ट में ले जाया गया। जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को बस्सी में नई का नाथ धाम के पास स्थित असिथिरिया रिसॉर्ट में ठहराया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली रोड स्थित भंवर रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इन उम्मीदवारों को बसों में भरकर रिसॉर्ट में ले जाया गया था और उनसे कहा गया था कि वे 21 सितंबर तक के लिए जरूरी कपड़े और अन्य सामान साथ रखें, क्योंकि उस दिन मेयर पद के उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख तय मानी जा रही थी। अब, जयपुर के पांच बूथों पर दोबारा वोटिंग होने की वजह से इस तारीख के आगे बढ़ने की संभावना है।

पार्टी के इंतजामों की वजह से नाखुश थे कई उम्मीदवार

इस बीच, खबरों के मुताबिक, कांग्रेस के कई उम्मीदवार पार्टी की ओर से किए गए इंतजामों की वजह से नाखुश थे और उन्होंने आवास और भोजन की खराब व्यवस्था का आरोप लगाते हुए 12 सितंबर की देर रात अपने रिसॉर्ट को छोड़ दिया। इनमें मालवीय नगर, सांगानेर और बगरू विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रिसॉर्ट में कमरे और खाना मिलने में दिक्कत हो रही थी।

सूत्रों के मुताबिक, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रिसॉर्ट में व्यवस्था के बारे में दूसरे उम्मीदवारों से पता चलने के बाद रास्ते से ही लौट आए। उम्मीदवार मीना डंडोरिया के बेटे दीपक डंडोरिया ने कहा, “व्यवस्था अच्छी नहीं थी और लोगों के लिए ज्यादा कमरे उपलब्ध नहीं थे। अलवर से उम्मीदवारों के आने की वजह से जगह कम पड़ गई थी। इसलिए, मेरी मां ने वापस आने का फैसला किया।”

कमरों की हो गई कमी

उम्मीदवारों के अनुसार, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने अलवर के कांग्रेस उम्मीदवारों को भी उसी रिसॉर्ट में ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे जयपुर के उम्मीदवारों के लिए कमरों की कमी हो गई। बताया जा रहा है कि महिला उम्मीदवारों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थीं।

जो लोग रिसॉर्ट में रुके रहे, उन्होंने बताया कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें खाना ढूंढ़ने में परेशानी हुई। सूत्रों के मुताबिक, कई उम्मीदवार घर से बिना रात का खाना खाए आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि रिसॉर्ट में खाने का इंतजाम होगा, लेकिन उन्होंने शिकायत की कि पर्याप्त खाना उपलब्ध नहीं था। खबरों के मुताबिक, देर रात स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब कुछ उम्मीदवारों ने रिसॉर्ट से निकलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। बाद में उन्हें जाने दिया गया।

शुरुआत में कुछ गलतियां हुईं- कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “शुरुआत में कुछ गलतियां हुई थीं, जिसके कारण कुछ उम्मीदवार वापस चले गए। लेकिन अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राज्य भर में पार्षदों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है।”

जयपुर की कुल 150 सीटों में से बीजेपी को 78 सीटें और कांग्रेस को अब तक 53 सीटें मिलने के साथ, दोनों पार्टियों के हारे हुए उम्मीदवारों को घर भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, महापौर की नियुक्ति होने तक उम्मीदवारों को रिसॉर्ट में ही रखा जाएगा।

यह भी पढ़ें: राजस्थान में पहली बार AAP का बनेगा बोर्ड, भजनलाल शर्मा के गढ़ में निर्दलीय उम्मीदवारों ने लहराया परचम



राजस्थान 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिका चुनाव के नतीजे सोमवार को जारी किए गए, इसमें सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रहीं। हालांकि निर्दलीय और छोटी पार्टियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…