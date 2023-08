Jaipur-Mumbai Train Shooting: ‘आरोपी कांस्टेबल ने छिपाई थी बीमारी की बात’, रेलवे ने वापस लिया अपना बयान, बताई यह वजह

एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने सोमवार तड़के कथित तौर पर जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ एएसआई टीकाराम मीना और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

आरपीएफ महानिरीक्षक और पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पीसी सिन्हा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था: “जाहिर तौर पर, वह गर्म दिमाग वाला माना जाता है। लेकिन हमें उसके पिछले पांच साल के रिकॉर्ड में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली।'' (एक्सप्रेस फोटो)

Avishek G Dastidar जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में कथित तौर पर अपने वरिष्ठ और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह के मानसिक स्वास्थ्य पर पलटवार करते हुए रेलवे ने बुधवार को कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने अपने चिकित्सा संबंधी मुद्दों को विभाग से छिपाए रखा, लेकिन बाद में चल रही जांच का हवाला देते हुए बयान वापस ले लिया। शाम 5 बजकर 17 मिनट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, रेल मंत्रालय ने कहा: “मौजूदा चिकित्सा समस्या का इलाज चेतन सिंह ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर किया है और यह आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है… उन्होंने और उनके परिवार ने इसे छिपाए रखा है।” हर पांच साल में होने वाले फिटनेस टेस्ट में कोई बीमारी नहीं मिली थी आरपीएफ अधिकारी – अन्य रेलवे अधिकारियों की तरह – नौकरी के लिए अपनी फिटनेस का परीक्षण करने के लिए हर पांच साल में आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पीएमई) से गुजरते हैं। बयान में कहा गया, “पिछले पीएमई में ऐसी कोई चिकित्सीय बीमारी/स्थिति का पता नहीं चला।” लगभग दो घंटे बाद, रेलवे ने प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट से बयान हटा दिया और अधिकारियों ने कहा कि विज्ञप्ति वापस ले ली गई है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इन पहलुओं पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। इसीलिए रिहाई वापस ले ली गई।” सोमवार को हत्याओं के बाद आरपीएफ महानिरीक्षक और पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पीसी सिन्हा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था: “जाहिर तौर पर, वह गर्म दिमाग वाला माना जाता है। लेकिन फिर हमें उसके पिछले पांच साल के रिकॉर्ड में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली। उसका रिकॉर्ड साफ-सुथरा रहा है और यही कारण है कि जब उन्होंने छह महीने पहले अनुरोध किया तो मैंने उन्हें मुंबई में तैनात कर दिया।” Also Read Jaipur-Mumbai Train Shooting: ‘सीनियर ने समझाने की कोशिश की, सुनने को तैयार नहीं था कांस्टेबल चेतन सिंह’- Inside Story मंगलवार को पश्चिम रेलवे के मुख्य पीआरओ के कार्यालय ने कहा कि सिन्हा ने स्पष्ट किया कि उनका गलत तरीके से हवाला किया गया था और “इस आशय का कोई बयान नहीं दिया गया है कि… (सिंह) मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे।” मामले की जांच पड़ताल चल रही है”। सोमवार तड़के आरपीएफ कांस्टेबल सिंह जो एस्कॉर्ट ड्यूटी पर था, ने कथित तौर पर जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ एएसआई टीकाराम मीना और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। यात्रियों की पहचान बिहार के मधुबनी के असगर अब्बास अली, महाराष्ट्र के पालघर में नालासोपारा से अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भानपुरवाला (64), और हैदराबाद के नामपल्ली से सैयद सैफुल्लाह (43) के रूप में की गई। गोली से मरने वाले के परिजन ने हत्या से पहले नाम पूछे जाने का लगाया आरोप मंगलवार को सैफुल्ला के परिवार के सदस्यों और नामपल्ली विधायक जाफर हुसैन मेहराज ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि हत्या से पहले उनसे उनका नाम पूछा गया था। मेहराज ने कहा था, “वहां अन्य यात्री भी थे। उनके सेठ (जफर खान) उनके साथ यात्रा कर रहे थे। किसी को कुछ नहीं हुआ। दाढ़ी रखने वाले सैफुल्ला को उसके धर्म से पहचाना गया और मार डाला गया। हमारे पास उसके सेठ की गवाही है कि हत्या से पहले नाम पूछे गए थे।” सैफुल्ला के चाचा मोहम्मद वाजिद पाशा ने कहा था, ‘यह एक आतंकवादी कृत्य है। उसका नाम पूछने के बाद उसे गोली मार दी गई।” वायरल वीडियो में आरोपी पर पाकिस्तान का नाम लेने की बात कही गई है साथी यात्रियों द्वारा शूट किए गए एक वीडियो में, एक शव के पास खड़े सिंह को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया: “…पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं… अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी, ये दो हैं।” हालांकि रेलवे ने खुद को वीडियो से दूर रखने की कोशिश की है। पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता सुमित ठाकुर ने सोमवार को कहा था, “इसका स्थान और प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकती। इसे बदला भीजा सकता है। मामले की जांच चल रही है।” यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ड्यूटी पर आग्नेयास्त्र ले जाने के लिए मानसिक रूप से फिट हैं, आरपीएफ कर्मियों का मनोविश्लेषण करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि उच्च स्तरीय समिति सोमवार की हत्याओं की परिस्थितियों की जांच कर रही है। रेलवे ने आरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या गलत हुआ और क्या उपाय किए जाने की जरूरत है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram