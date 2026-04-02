गुलाबी शहर जयपुर में इनदिनों एक मुद्दे को लेकर खूब बहस हो रही है। खासकर सोशल मीडिया पर लोग घटना को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मुद्दा है एक हथिनी की मौत का। सुनने में यह एक आम बात लग सकती है। लेकिन मौत की आस-पास की घटनाओं ने इसे विवादित बना दिया है। आइये बताते हैं कि पूरा मालमा क्या है।

दरअसल, बीते साल एक रूसी फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। यही पोस्ट विवाद का केंद्र है। पोस्ट में जूलिया ने अपने जयपुर प्रवास के दौरान ली गई तस्वीरें साझा की हैं। साथ ही उन्होंने गुलाबी शहर व राज्य की प्राकृतिक और कलात्मत विरासत पर विशेष टिप्पणी की है।

संभवतः जूलिया ने यह सोचकर पोस्ट किया होगा कि उन्हें इंटरनेट की जनता का प्यार मिलेगा। लेकिन पोस्ट पर विवाद शुरू हो गया। पोस्ट में एक मॉडल जिसने बिकिनी पहनी हुई है, वह एक हथिनी पर बैठी दिख रही है। दोनों ही चटक गुलाबी रंग में रंगे हुए हैं। जूलिया के अनुसार यह तस्वीर शहर के त्यागे हुए एक गणेश भगवान के मंदिर में शूट की गई है।

अपनी विभिन्न पोस्ट में जूलिया ने यह भी बताया कि उन्हें इन तस्वीरों को लेने के लिए किस प्रकार मेहनत करनी पड़ी। साथ ही उन्होंने फोटोग्राफी से पहले की गई तैयारियों का भी वीडियो शेयर किया है। फोटोशूट जो नवंबर, 2025 में किया गया था, उसके BTS में देखा जा सकता है कि मॉडल और हथिनी को गुलाबी रंग में रंगा जा रहा है। वहीं, मनचाही फोटो के लिए जंगली जानवर को फलों से लुभाया जा रहा है।

जूलिया के पोस्ट पर विवाद तब और ज्यादा गहरा गया, जब तस्वीर में दिख रही हथिनी चंचल की बीते फरवरी में मौत हो गई। यह घटना फोटोशूट के अमूमन चार महीने बाद हुई, जिसने लोगों को आक्रोशित कर दिया। लोग उन्हें इस घटना का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि, चंचल के महावत का कहना है कि उसकी मौत उम्र के कारण होने वाली समस्याओं से हुई है। 30 मार्च को जब बात सामने आई तब एक नया बवाल खड़ा हो गया।

महावत सादिक खान ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि चंचल की मौत उम्र से जुड़ी दिल की बीमारियों के कारण हुई। उन्होंने कहा, “यह ऑर्गेनिक सूखा गुलाल था। छह महीने पहले, वहां से गुजर रही एक फोटोग्राफर ने हमें सड़क पर देखा और हमसे फोटोशूट के लिए पूछा। हमने इसकी इजाजत दे दी। उसने हाथी को रंगने के लिए सूखे गुलाल का इस्तेमाल किया और 15 मिनट में ही शूट पूरा हो गया। इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वन विभाग द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम में भी यही बात सामने आई कि मौत की वजह दिल की बीमारी थी।” कथित तौर पर जूलिया ने खान को 2500 रुपये दिए थे।

जब वन विभाग से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, विभाग ने इसे गंभीरता लिया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है।

बता दें कि 70 साल की चंचल कभी हाथी गांव में 76 हाथियों के झुंड का हिस्सा थी। ये हाथी पर्यटकों को 4 किलोमीटर लंबे, कंक्रीट के एक ऊंचे रास्ते से किले तक ले जाते थे। लेकिन पांच साल पहले चंचल रिटायर हो गई थी। तब से, वह मुख्य रूप से हाथी गांव के अंदर ही पर्यटकों को हाथी की सवारी कराने का काम कर रही थी।

चंचल की मौत फरवरी में हुई थी। 30 मार्च को जब हाथी की मौत की खबर आम हो गई तो बुरुलेवा ने मौत पर दुख जताते हुए अपनी इस बात को फिर से दोहराया कि हाथी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था।

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि यह शूट बहुत छोटा था। उचित देखरेख में हुआ था और इसमें सुरक्षित व नॉन टॉक्सिक पेंट इस्तेमाल किया गया था। हथिनी पूरे समय शांत और आराम से थी। जयपुर में सजे-धजे हाथी, वहां की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। मैंने उन्हें पूरे शहर में सड़कों पर और रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखा। मैं यहां इन रिवाजों को बढ़ावा देने या उन्हें सही ठहराने के लिए नहीं हूं। मैं तो बस उस सच्चाई को दिखा रहा हूं जिसे मैंने खुद देखा है।

उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि मैंने ऐसे भी दावे देखे हैं कि हथिनी की हाल में ही मौत हुई है। अगर यह सच है, तो यह बहुत दुख की बात है। लेकिन वह शूटिंग कई महीने पहले हुई थी और इसका इस पर कोई असर नहीं हो सकता। मेरा उससे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।

जैसे-जैसे यह विवाद बढ़ा, जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ (PETA) ने आरोप लगाया कि किले में सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले हाथियों को “अक्सर जंजीरों में बांधकर रखा जाता है और हथियारों से काबू किया जाता है, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक तकलीफ होती है।”

PETA की सदस्य और BJP कार्यकर्ता अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की। गांगुली ने लिखा, “इस घटना से पूरे भारत और उससे बाहर भी लोग काफी परेशान हैं। इससे पता चलता है कि अब जनता हाथियों के शोषण के खिलाफ कितनी मजबूती से आवाज उठा रही है।”

उन्होंने आगे लिखा, “विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर आपने वन्यजीवों की सुरक्षा के महत्व पर बात की थी। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि भारत भी इंडोनेशिया की तरह हाथियों की सवारी पर पूरी तरह रोक लगा दे। साथ ही, हमारे राष्ट्रीय विरासत पशु को क्रूर तमाशों में इस्तेमाल होने से बचाने के लिए, रोबोटिक हाथियों, सजे-धजे इलेक्ट्रिक वाहनों और जानवरों के अलावा अन्य विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए।”

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ओडिशा के कंधमाल जिले के बालिगुडा फॉरेस्ट रेंज में बीते महीने एक हाथी की करंट लगकर मौत हो गई थी। हालांकि, विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित रेंज के अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के जंगली जानवर के शव के 32 टुकड़े किए और उसे कंधमाल और कालाहांडी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर दफना दिया। पूरी खबर पढ़ें…