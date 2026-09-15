जेन ज़ी (Gen Z) के दौर में राजस्थान निकाय चुनाव भी युवाओं के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 21 से 25 साल की उम्र के कई उम्मीदवारों ने पार्षद का चुनाव जीता है।

राजधानी जयपुर में 21 वर्षीय कांग्रेस उम्मीदवार फैज हसन ने जयपुर नगर निगम के वार्ड 71 से जीत दर्ज की। फैज हसन को 5426 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद सलीम को हराया जिन्हें 5256 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार निशा गौड़ तीसरे स्थान पर रहीं।

सफाई और सड़कें रहेंगी प्राथमिकता

फैज हसन ने पत्रकारों से कहा, ”मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। चुनाव के दौरान मैंने बेहतर सफाई व्यवस्था और सड़कों के निर्माण का जो वादा किया था, उस पर जल्द काम शुरू होगा। मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करूंगा।”

एक और 21 वर्षीय उम्मीदवार ने भी शानदार जीत दर्ज की है। अलवर की थानागाजी नगरपालिका से बीजेपी की नेहा शर्मा ने वार्ड 6 से कांग्रेस उम्मीदवार को 101 वोटों से हराया। नेहा की उम्र 21 साल 4 महीने है। पार्टी के मुताबिक, नगरपालिका में बीजेपी के उम्मीदवारों में यह सबसे बड़ी जीत का अंतर है।

हाल ही में थानागाजी उस समय चर्चा में आया था जब एक स्थानीय स्कूल की छत गिरने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया था। पिछले महीने इस मामले ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का भी ध्यान खींचा था।

फिलहाल नेहा गुरुग्राम में हैं। उनकी मां पूजा शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि परिवार अपनी बेटी की जीत से बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहा है। पूजा ने कहा, ”उसने वार्ड के लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए मनाने में दिन-रात मेहनत की ताकि वह अगले पांच साल तक उनकी सेवा कर सके।”

राजनीति में आने से पहले नेहा करीब चार साल तक स्थानीय समाचार संस्थानों में पत्रकार के तौर पर काम कर चुकी हैं। Gen Z की एक और विजेता 22 वर्षीय सुमन भाटी हैं जिन्होंने जयपुर के वार्ड 72 से जीत दर्ज की है।

‘तीन लाइब्रेरी बनाऊंगी’

सुमन भाटी ने कहा, ”मेरे इलाके में कई कच्ची बस्तियां हैं। मैंने वहां रहने वाले लोगों से वादा किया है कि पार्षद बनने के बाद तीन सार्वजनिक लाइब्रेरी बनवाऊंगी और महिलाओं के लिए सिविल डिफेंस की क्लासेज आयोजित करूंगी। मेरा फोकस अपने वार्ड के समग्र विकास पर रहेगा।”

सुमन के परिवार में राजनीति में आने वाली वह पहली सदस्य नहीं हैं। उनके पति रमेश राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के प्रवक्ता भी रह चुके हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि पार्टी ने निकाय चुनावों में कम से कम 4-5 Gen Z उम्मीदवारों को टिकट दिया था। नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए।

शहरी निकायों की भूमिका सड़कों, सफाई, पानी की सप्लाई और स्थानीय बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों में सीधे तौर पर होती है। ऐसे में अब इन युवा पार्षदों के कामकाज पर खास नजर रहेगी।

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राजस्थान नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जयपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कई उम्मीदवार अलग-अलग रिसॉर्टों में ठहरे रहे। जाहिर तौर पर ऐसा हॉर्स-ट्रेडिंग को रोकने के प्रयास में किया गया था।