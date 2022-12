तिहाड़ जेल में जैन ने किया पद का दुरुपयोग

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुपयोग किया है।

सत्येंद्र जैन (Source- express file photo)

