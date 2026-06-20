पश्चिम बंगाल पुलिस ने जेल में बंद टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरिना बीबी को गिरफ्तार किया है। सरिना बीबी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पर धावा बोला था। उन पर पुलिस स्टेशन पर हमले की साजिश रचने का भी आरोप है।

पुलिस ने बताया कि सरिना बीबी को 17 जून की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। जिसमें सरिना बीबी और जहांगीर खान के समर्थकों ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की थी। इस मामले में अब तक 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

यह गिरफ्तारी पुलिस के उस दावे के कुछ दिनों बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि सरिना बीबी ने जहांगीर खान की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों समर्थकों को जुटाया था और उन्हें जबरन हिरासत से छुड़ाने का प्रयास करने की योजना बनाई थी।

जांचकर्ताओं के अनुसार, 17 जून को फाल्टा के शाटोल कोलसा इलाके में लगभग 400 समर्थक इकट्ठा हुए और पुलिस स्टेशन की ओर मार्च करने से पहले प्रदर्शन किया। खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस और केंद्रीय बलों को स्टेशन पर किसी भी हमले के प्रयास को रोकने के लिए पहले से ही तैनात कर दिया गया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि हमें सूचना मिली थी कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ का एक हिस्सा पुलिस स्टेशन पर हमला करने और आरोपी जहांगीर खान को छुड़ाने की योजना बना रहा था। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी, और पुलिस और केंद्रीय बलों की समयबद्ध कार्रवाई ने ऐसे किसी भी प्रयास को विफल कर दिया।

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों का इरादा जहांगीर खान की जबरन रिहाई करवाना और इलाके में अशांति फैलाना था। इसके बाद सरिना बीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसे पुलिस ने इस योजना का कथित मास्टरमाइंड बताया।

यह ताजा गिरफ्तारी जहांगीर खान, जिसे “पुष्पा” के नाम से जाना जाता है। उसके नेटवर्क पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जिसे 8 जून को भारत-नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था।

फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता जहांगीर खान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान विवादों में घिर गए, जब निर्वाचन क्षेत्र में अनियमितताओं के आरोपों के कारण पुनर्मतदान कराना पड़ा। उन्होंने मतदान से ठीक पहले चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि उनका नाम मतपत्र पर मौजूद था।

उनकी गिरफ्तारी कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा पांच एफआईआर में उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाने से इनकार करने के कुछ सप्ताह बाद हुई। जहांगीर खान ने अदालत से गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

जहांगीर खान को “पुष्पा” उपनाम मिला, क्योंकि उन्होंने खुद की तुलना तेलुगु फिल्म के ब्लॉकबस्टर अभिनेता अल्लू अर्जुन द्वारा निभाए गए किरदार से की थी। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा की तुलना बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म “सिंघम” से किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद को “पुष्पा” कहा था।

खान पर जबरन वसूली समेत कई आरोप लगे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने फाल्टा में उनके कथित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से कई अभियान चलाए हैं। पुलिस ने कहा कि 17 जून की घटना की जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज

पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी उर्फ ​​सरिना के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने उन पर शस्त्र एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत नए आरोप तय किए हैं। यह मामला फाल्टा पुलिस थाने का घेराव और प्रदर्शन करने का है। पढ़ें पूरी खबर।



