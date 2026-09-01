Punjab News: आम आदमी पार्टी की ओर से जेल में बंद सिख उग्रवादी जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर अपना रुख बदलने के बाद पंजाब की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में सिख उग्रवादी कैदियों का मुद्दा फिर से उभर आया है। इससे राज्य में सिख समुदाय के वोटों की दिशा और चुनाव परिणाम पर गहरा असर पड़ सकता है।

हवारा को 1995 में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। सोमवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दरबार साहिब परिसर में बेअंत सिंह की हत्या करने वाले आत्मघाती हमलावर दिलावर सिंह की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जेल में बंद अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेता अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह भी मौजूद थे। वह पंथिक वोटों के दावेदारों में से एक हैं।

एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम मान से की थी मुलाकात

यह घटनाक्रम एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करने के कुछ दिनों बाद हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषियों में से एक जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल दिलाने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। जगतार सिंह हावारा दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। मान ने इस मुद्दे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा और उनसे मुलाकात भी की।

मान से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में हवारा की चचेरी बहन पुष्पेंद्र कौर और जसवंत सिंह शामिल थे। जसवंत सिंह हवारा के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और 1998 के बुड़ैल जेल साजिश मामले में सह-आरोपी थे। इसमें उन्हें 2003 में बरी कर दिया गया था।

बलदेव सिंह वडाला ने बताया मानवीय मामला

सिख उपदेशक बलदेव सिंह वडाला ने इस अनुरोध को राजनीतिक के बजाय मानवीय मामला बताया और हवारा की बीमार मां के संदर्भ में अपील की। ​वडाला ने दावा किया कि अन्य सिख कैदियों को पैरोल मिल चुकी है और वे बिना किसी घटना के घर लौट आए हैं और कहा कि हवारा के परिवार ने सुरक्षा प्रोटोकॉल में पूर्ण सहयोग करने का वादा किया है। बैठक के बाद, कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में उनका स्वागत गर्मजोशी भरा था।

मुख्यमंत्री की ओर से हवारा के परिवार और समर्थकों से मुलाकात करना और पैरोल याचिका को लेकर राज्यपाल से मिलना, आम आदमी पार्टी सरकार के रुख से एक बदलाव को दिखाता है। जसवंत सिंह ने दावा किया कि सरकार बेअंत हत्याकांड में दोषी ठहराए गए दो अन्य व्यक्तियों, परमजीत सिंह भेओरा और जगतार सिंह तारा की पैरोल याचिकाओं पर भी विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भेओरा की फाइल फिलहाल पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हवारा का मामला सुलझने के बाद तारा की फाइल के साथ भेओरा की फाइल पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।

हमने हवारा की पैरोल के लिए राज्यपाल से अपील की – कुलदीप सिंह धालीवाल

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, हमने हवारा की पैरोल के लिए राज्यपाल से अपील की है। अब यह दिल्ली में बीजेपी सरकार पर निर्भर है कि वह फाइल को मंजूरी दे। हम एक लोकतंत्र हैं और अगर हम सभी कैदियों के लिए कानून का समान रूप से पालन नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए शर्मनाक होगा।”

धालीवाल ने कहा कि पार्टी का रुख किसी भी पात्र कैदी के लिए पैरोल के पक्ष में है, चाहे वह भेओरा हो या तारा। उन्होंने कहा, “इसमें राजनीति क्या है? न केवल सिख कैदी, बल्कि देश भर के कई अन्य कैदी भी अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेलों में बंद हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास अपने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन नहीं हैं। उन सभी को राहत मिलनी चाहिए।”

हवारा को अतीत में शिरोमणि अकाली दल समेत सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला है। नवंबर 2015 में, शिअद विरोधी सिख संगठनों द्वारा सरबत खालसा सभा बुलाए जाने और हवारा को अकाल तख्त जत्थेदार नियुक्त किए जाने के बाद तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और वर्तमान शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें आतंकवादी करार दिया था।

राजोआना ने लिखा था पत्र

बेअंत सिंह मामले में सबसे चर्चित दोषी बलवंत सिंह राजोआना हैं। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अगस्त में उन्होंने एक पत्र जारी कर शिअद का समर्थन किया था, जबकि उनकी बहन कमलदीप कौर ने दावा किया था कि वह 2010 से ही पार्टी का समर्थन कर रहे थे। बादल के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2022 में संगरूर उपचुनाव में कमलदीप कौर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह हार गईं। पत्र में राजोआना ने अमृतपाल सिंह और दिवंगत अभिनेता दीप सिद्धू पर भी निशाना साधा था। वारिस पंजाब दे उस समय एक सांस्कृतिक संगठन था।

गुरदीप सिंह खैरा ने अमृतपाल सिंह की कड़ी आलोचना की

राजोआना की तरह सिख उग्रवादी गुरदीप सिंह खेरा ने भी पैरोल पर रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान शिअद के लिए खुले तौर पर प्रचार किया, राजनीतिक भाषण दिए और इंटरव्यू दिए। इसमें उन्होंने अमृतपाल सिंह की कड़ी आलोचना की।

इसके उलट जगतार सिंह तारा के परिवार ने वारिस पंजाब दे पार्टी का समर्थन किया है। 28 अगस्त को अमृतसर के पास बाबा बकाला में राखर पुनिया उत्सव में पार्टी की रैली में, ब्रिटेन में रहने वाली उनकी बहन सरबजीत कौर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनका परिवार अमृतपाल के संगठन के पीछे है। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई अमृतपाल का समर्थन करने वालों में सबसे पहले थे और उन्होंने हवारा की पैरोल पर सरकार के रुख में बदलाव पर सवाल उठाया।

उन्होंने पूछा, अब क्या बदल गया है। साथ ही उन्होंने इसका कारण विधानसभा चुनावों को बताया। साथ ही यह भी कहा कि पैरोल को कैदी के अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए न कि राजनीतिक एहसान के रूप में।

2014 के आसपास पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही जेल में बंद सिख उग्रवादियों का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा। जैसे-जैसे अकाली दल की पंथिक वोटों पर पकड़ कमजोर होने लगी, 2014 के संसदीय चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए दविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

भुल्लर की अर्जी तीन बार खारिज की

2020 में दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने भुल्लर की समय से पहले रिहाई की अर्जी को तीन बार खारिज कर दिया। 2024 में लगातार सातवीं बार उनकी अर्जी खारिज होने के बाद शिअद ने केजरीवाल सरकार पर भुल्लर की रिहाई का विरोध करने का आरोप लगाते हुए उसे निशाना बनाया।

यह 2009 में शिअद के रुख से एक बड़ा बदलाव था, जब सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने भुल्लर को कट्टर और अनुभवी अपराधी करार दिया था। हालांकि, भुल्लर की 2024 की अर्जी खारिज होने के बाद, अकाली दल ने पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर उग्रवादी को जेल में रखने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बादल ने आरोप लगाया कि यह मानवता के खिलाफ एक भयावह और जघन्य अपराध था।

इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि एसआरबी में सात सदस्य थे। इनमें से छह शिअद के पूर्व सहयोगी बीजेपी से थे, जबकि तत्कालीन दिल्ली जेल मंत्री कैलाश गहलोत ही उनकी रिहाई के पक्ष में थे।

हाल ही में, पंथिक वोट हासिल करने की कोशिश में वारिस पंजाब दे ने इंदिरा गांधी के हत्यारों के परिवार को मौका दिया है। उसने साजिश में अपनी भूमिका के लिए फांसी पर लटकाए गए केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को अगले साल के चुनावों के लिए अपना पहला उम्मीदवार बनाया है। फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा, दो हत्यारों में से एक बेअंत सिंह के बेटे हैं। संगठन के संसदीय बोर्ड सदस्य सुखविंदर सिंह अघवान, दूसरे हत्यारे सतवंत सिंह के भतीजे हैं, जिन्हें केहर सिंह के साथ फांसी दी गई थी।

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जगतार सिंह हवारा पंजाब की राजनीति में इस वक्त काफी चर्चा में है। एक वक्त था जब इस नाम से सभी राजनीतिक दल परहेज करते थे यानी नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन हवारा के प्रति अब माहौल पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। हवारा का जन्म 17 मई, 1970 को फतेहगढ़ साहिब के हवारा गांव में हुआ था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…