बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर नेता ने जगन्नाथ अष्टकम का एक वीडियो भी शेयर किया, जो कि उन्होंने गायक कैलाश खेर के साथ मिलकर तैयार किया है। नेता ने वीडियो ट्वीट कर कहा, ‘आप सभी को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।’

हालांकि वीडियो के जवाब में कुछ ट्विटर यूजर्स ने संबित पात्रा को ट्रोल किया। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक ट्विटर यूजर (@SnSharma143143) ने लिखा, ‘टैक्सपेयर का पैसा कैसे बर्बाद होता है ये बीजेपी वालों से सीखना चाहिए।’ बता दें कि ओडिशा के पुरी में सोमवार को ढोल, मंजीरे और शंख की ध्वनि और ‘हरि बोल’ के उद्घोष के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथयात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया और पूरे शहर में कर्फ्यू लागू रहा।

बारहवीं शताब्दी के मंदिर के इतिहास में लगातार दूसरे साल और दूसरी बार ऐसा हुआ जब रथयात्रा में आमजन शामिल नहीं हो सके। मंदिर के सामने तीन किलोमीटर तक ‘ग्रैंड रोड’ सूनी पड़ी थी और केवल कुछ चुनिंदा पुजारी और पुलिसकर्मियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति थी।

रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः

स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः

दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया

जगन्नाथः स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे॥५॥

Wishing You All on the occasion of Rath Yatra#JaiJagganath pic.twitter.com/daUiwDZ6eN

— Sambit Patra (@sambitswaraj) July 12, 2021