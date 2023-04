Andhra CM: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के चाचा को CBI ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला

Andhra CM YS Jagan Mohan Reddy: विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चाचा थे।

Andhra CM YS Jagan Mohan Reddy: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। (फाइल फोटो)

Andhra CM YS Jagan Mohan Reddy: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चाचा थे। राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात पुलिवेंदुला में उनके निवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी, जो अब उनके भतीजे द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला निर्वाचन क्षेत्र है। इस मामले की जांच शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार, विवेकानंद रेड्डी कडप्पा लोकसभा से निवर्तमान अविनाश रेड्डी के बजाय कथित रूप से अपने या वाई एस शर्मिला (मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन) या वाई एस विजयम्मा (जगन मोहन रेड्डी की मां) के लिए संसदीय चुनाव का टिकट मांग रहे थे। https://www.jansatta.com/blank.html

