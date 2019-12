नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में अब भी प्रदर्शन जारी है। लोग अलग-अलग अंदाज़ में इसका विरोध कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों के छात्र सड़कों पर मार्च निकाल कर इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से कानून के विरोध की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। दीक्षांत समारोह के दौरान एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा ने कानून का विरोध करते हुए मंच पर आकर सबके सामने कानून की कॉपी को फाड़ दिया। छात्रा ने कानून फाड़कर इंकलाब ज़िंदाबाद का नारा भी लगाया।

छात्रा का कानून फाड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीक्षांत समारोह के दौरान देबोस्मिता चौधरी नाम की छात्रा मंच पर पहुंची और अपनी एमए की डिग्री और मेडल लेने के बाद मंच पर ही नागरिकता संशोधन कानून की प्रति फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रा ने नागरिकता संशोधन कानून की प्रति फाड़ते हुए कहा, ‘हम कागज नहीं दिखाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद।’ छात्रा ने जब ये सब किया तो उस दौरान मंच पर कुलपति, उपकुलपति और रजिस्ट्रार मौजूद थे।

Jadavpur univ student tears up CAA copy as a mark of protest during convocation. The anti establishment student fires still rage in Kolkata! pic.twitter.com/sMtro4PnXt

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) December 24, 2019