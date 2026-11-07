Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी आज केरल के कोच्चि में एक विरोध मार्च निकालेगी। इस मार्च के जरिये वे एसआईआर को वापस लेने की मांग करेंगे। सीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ‘जंतर-मंतर एट कोच्चि’ नाम का यह प्रदर्शन, शाम 4 बजे राजेंद्र मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस विरोध-प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने भी प्रतिक्रिया दी है।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक मैसेज साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा, “शाम 4 बजे कोच्चि में मिलते हैं।” दीपके ने कैप्शन में लिखा, “यह तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हम न कहें कि यह खत्म हो गया है। ज्ञानू को जाना ही होगा!”

बता दें कि यह प्रस्तावित प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा जब कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है। पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश के मामले में ये सदस्य कानूनी पचड़े में फंसे हैं।

आशुतोष रांका और सौरव दास को हिरासत में लिया गया था

13 अक्टूबर को आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के तय विरोध स्थल पर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अधिकारियों ने बिना अनुमति प्रवेश करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया।

अक्टूबर की घटना के बाद इन कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर 21 अक्टूबर को रांका और दास को रिहा कर दिया गया। एसईएम ऋतु राज ने इन दोनों को 50,000-50,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड भरने का निर्देश दिया, जो जांच पूरी होने तक मान्य रहेंगे। उन्हें हर सुनवाई में शामिल होने और कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया।

अपने लिखित हलफनामे में, कार्यकर्ताओं ने सहमति जताई कि वे ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो। उन्होंने यह भी वचन दिया कि जब तक जंतर-मंतर को आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन के लिए अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं करेंगे। साथ ही, उन्होंने भविष्य में होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन को संवैधानिक दायरे में रहकर करने का वादा किया।

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका की फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका स्थित कुछ लोगों से फंडिंग मिली जबकि आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके कुछ मददगारों से आर्थिक सहयोग मिला। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…