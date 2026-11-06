इजरायल की राजनीति में बेंजामिन नेतन्याहू को झटका लगने की खबरों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे जश्न मनाने का दिन बताया।

सीजेपी के सौरव दास ने अपनी पोस्ट में गाजा और फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को भी याद किया। उन्होंने लिखा, ”यह जश्न मनाने का दिन है। साथ ही उन सभी लोगों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने गाजा और फिलिस्तीन में एक जनसंहार करने वाले के हाथों अपनी जान गंवाई।”

उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि यह मामला आगे बढ़ेगा और बेंजामिन नेतन्याहू को भी वैसा ही या उससे ज्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा जैसा उन्होंने बेगुनाह लोगों के साथ किया है।

What a day to cheer! And also a day to remember all those who died in Gaza, Palestine at the hands of the mass-murderer.



Hoping this moves forward and Benjamin Netanyahu finally suffers a fate worse than the one he inflicted on innocent people. ✊🏻 https://t.co/149icMXsIG — Saurav Das (@SauravDassss) November 6, 2026

नेतन्याहू से आगे निकले आइजनकोट

आपको बता दें कि इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि, सरकार बनाने के लिए सांसदों के समर्थन के मामले में गादी आइजनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिला है जबकि नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिला। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग 8 नवंबर को सरकार बनाने के लिए किसी उम्मीदवार को आमंत्रित करने पर फैसला करेंगे।

आइजनकोट को प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे

इजरायल के चुनावों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसके चलते गठबंधन की पार्टियों में भी टकराव है। इसके चलते विपक्षी पार्टी याशर के सांसद नेता गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं। उन्हें नेतन्याहू के 46 के मुकाबले 67 नेसेट सदस्यों का समर्थन हासिल है।

पॉलिटिकल पार्टियों और प्रेसिडेंट आइज़ैक हर्ज़ोग के बीच बातचीत के बाद आइज़ेनकोट को ज़्यादातर सांसदों से सपोर्ट मिला है। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग रविवार 8 नवंबर को घोषणा करेंगे कि वह अगली सरकार बनाने के लिए किस सांसद से बातचीत करेंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, गादी आइज़ेनकोट को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ज़्यादा सिफारिशें मिली हैं।