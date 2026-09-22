उत्तराखंड में स्थित माउंट आबी गामिन (Abi Gamin) शिखर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के बहादुर जवानों बड़ा कारनामा कर दिखाया है। ITBP के जवानों ने हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ाई की है। इस शिखर की ऊंचाई 7,355 मीटर है। आईटीबीपी के 23 सदस्यों टीम ने ये रिकार्ड बनाया है।

टीम की अगुवाई ITBP में डिप्टी कमांडेंट परीक्षित शाह कर रहे थे। इस फोर्स-स्तरीय पर्वतारोहण अभियान (Force-Level Mountaineering Expedition-2026) को नई दिल्ली स्थित आईटीबीपी मुख्यालय से 7 अगस्त 2026 को महानिदेशक (DG) शत्रुजीत कपूर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

लगातार बना रहे नए कीर्तिमान

आईटीबीपी के हिमवीर ​देश की बर्फीली सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो उनके पेशेवर और साहसिक हाईस्किल को दिखाते हैं।

ITBP DG ने दी बधाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईटीबीपी ने इससे जुड़ा वीडियो भी शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “हिमवीरों ने माउंट आबी गामिन पर चढ़ाई की! DC परीक्षित शाह के नेतृत्व में 23 सदस्यों वाली ITBP की एक टीम ने 16 सितंबर 2026 को माउंट आबी गामिन (7,355 मीटर) पर चढ़ाई पूरी की। 7 अगस्त को रवाना हुई इस टीम ने बेहतरीन पर्वतारोहण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम भावना का प्रदर्शन किया। ITBP के DG ने इन हिमवीरों को बधाई दी है।”

Himveers summit Mt Abi Gamin!



A 23-member #ITBP expedition led by DC Parikshit Shah summited Mt Abi Gamin (7,355 m) on 16 Sept 2026. Flagged off on 7 Aug, the team displayed exceptional mountaineering skills, determination & team spirit. DG #ITBP congratulated the #Himveers. pic.twitter.com/2PL85Qpo0z — ITBP (@ITBP_official) September 21, 2026

मां नंदा-सुनंदा को समर्पित की उपलब्धि

नैनीताल के परीक्षित शाह ने इस गौरवशाली उपलब्धि को देवभूमि की आराध्य मां नंदा-सुनंदा को समर्पित किया है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान के दौरान पूरे देश की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इस ऐतिहासिक क्षण की एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है।

परीक्षित शाह ने कहा, “यह सफलता सिर्फ एक शिखर को छूने की नहीं, बल्कि अदम्य इच्छाशक्ति और आस्था की जीत है। हमने इसे मां नंदा-सुनंदा के चरणों में समर्पित किया है और प्रार्थना की है कि मां का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे।