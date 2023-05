इटली : तेजी से कम हो रही जनसंख्या पर चिंता

इटली में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर के कारण पिछले साल बारी के आकार के शहर की जनसंख्या समाप्त हो गयी।

प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी।

इटली में जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर या जन्मदर में कमी यानी ‘डेमोग्राफिक विंटर’ को लेकर वहां की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी के बाद वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने भी चिंता जता दी है। इटली की कंजरवेटिव प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी से इत्तेफाक रखते हुए पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को इटली के लोगों को ज्यादा बच्चों को जन्म देने को कहा और युवा जोड़ों के मन में बैठे वित्तीय परेशानियों के डर की आलोचना की और कहा कि ‘स्वार्थी, अहंकार’ से भरे फैसलों के कारण जन्म दर बेहद न्यूनतम स्तर पर है और इससे देश के आर्थिक भविष्य को खतरा होने का डर है। पोप फ्रांसिस ने ‘डेमोग्राफिक विंटर’ (जन्मदर में कमी या जनसंख्या वृद्धि दर का नकारात्मक होना) की स्थिति को समाप्त करने के लिए ठोक राजनीतिक कदम उठाने की बात कही।इटली में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर के कारण पिछले साल बारी के आकार के शहर की जनसंख्या समाप्त हो गयी। बच्चों की जगह पालतू पशु रखने वाले जोड़ों की कटु आलोचना करते हुए पोप फ्रांसिस ने जोड़ों को परिवार बढ़ाने में मदद करने के लिए संसाधन मुहैया कराने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य के लिए आशा के पौधे लगाने जरूरी हैं। परिवारों का समर्थन करने वाले वार्षिक जमावड़े में पोप ने कहा, ‘कृपया बंध्यता और निराशा की ओर ना जाएं। कृपया इसपर भरोसा ना करें कि इतिहास तय हो चुका है और इसे बदलने के लिए कुछ नहीं दिया जा सकता है।’ इटली में पिछले साल जन्म दर बहुत कम (3,92,598) रही थी जबकि इस अवधि में 7,13,499 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस कारण पिछले साल इटली में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram