Farooq Abdullah News: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र न बनाना थी। अब्दुल्ला ने कहा, “अगर चुनाव आयोग स्वायत्त होता, तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते।”

श्रीनगर में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मौजूदा विवाद के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, “सबसे बड़ी गलती अगर नेहरू के प्रशासन ने की तो यह थी कि चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए था। आज वो हम भुगत रहे हैं। अगर चुनाव आयोग स्वायत्त होता तो आज यह हालत नहीं होती।”

फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “उन्होंने चुनाव आयुक्त के चयन के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में सरकार के दो सदस्यों और एक विपक्षी नेता को रखा। जब बहुमत एक पक्ष के पक्ष में होगा, तो विपक्षी नेता क्या करेंगे? बहुमत के फैसले से मोदी ने अपने सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, जो पूरी तरह से भाजपा के लिए काम कर रहा है और यह साबित हो चुका है।”

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “चुनाव आयोग क्या कर रहा है, यह सब को पता था। मीडिया में खबर आने से पहले ही लोगों को इसकी जानकारी थी। जब उन्होंने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए, तो उन्होंने कहा कि हम अगले चुनाव में इस पर विचार करेंगे। जब भारत का संविधान आपको एक भारतीय नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार देता है, तो किसी को भी आपको मतदाता सूची से हटाने का अधिकार नहीं है।”

मुसलमानों को चुन-चुनकर हटाया गया- फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया, “मुसलमानों को मतदाता सूची से चुन-चुनकर हटाया। यहां तक ​​कि जाने-माने वकील कपिल सिब्बल का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया। उनका उद्देश्य यह था कि हमें यहां रहना है और हमेशा के लिए शासन करना है और इसके लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारी मदद करें।”

अब्दुल्ला ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग यह भूल जाते हैं कि वे आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन, सर्वशक्तिमान की कृपा से, राजनीतिक दल अब इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हाल ही में मुंबई में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ और कल दिल्ली में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ।”

चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं बदलाव आ रहा है- अब्दुल्ला

अब्दुल्ला ने कहा कि देश में बदलाव की हवाएं चलने लगी हैं और भारत की भावना अभी भी पूरी तरह से जीवित है। उन्होंने कहा, “हमारे लोगों में साहस उभरने लगा है। बदलाव जरूर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, बदलाव आ रहा है। वह हवा चलने लगी है जिससे जनता का अधिकार फिर से उभरेगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, इस देश का निर्माण जनता ने ही किया है और यही जनता भारत को महान बनाएगी।”

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नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जम्मू और कश्मीर की अन्य राजनीतिक पार्टियों से संपर्क नहीं करेगी और न ही उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित करेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…