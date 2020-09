मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से करने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में हैं। शुक्रवार को उनके इस बयान को लेकर शिवसैनिकों ने मुंबई में सरेराह उनके पोस्टर को चप्पलों से पीटा और विरोध जताया। हालांकि, अदाकारा ने इस मसले पर घटना से जुड़ा वीडियो अपने टि्वटर हैंडल से शेयर किया और कहा कि मुंबई खून की आदी है।

कंगना ने ट्वीट में लिखा, “सुशांत और साधुओं की हत्या के बाद अब मेरे पोस्टरों को चप्पलों से पीटा जा रहा है। ऐसा मेरे प्रशासन पर दिए गए बयानों को लेकर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुंबई खून की आदी हो गई है।”

After Sushant and Sadhus murder now beating my posters with chappals for my opinions on administration, it seems Mumbai is addicted to blood https://t.co/dWRSnL6NCE

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 4, 2020