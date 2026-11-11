Anna Hazare News: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में अहिल्यानगर (अहमदनगर) के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया है। इसको लेकर अब अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी है।

अन्ना हजारे ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, “मेरे आंदोलन की वजह से आरएसएस और बीजेपी के भी कई लोग अपने घर लौट गए थे। मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं सोचता। मेरे लिए सिर्फ समाज और देश मायने रखते हैं। इतनी संकीर्ण सोच रखना सही नहीं है। देश के बारे में सोचिए, यह किस दिशा में जा रहा है और हमारे राष्ट्र की क्या हालत है, इस पर ध्यान दीजिए।”

मेरा कांग्रेस या बीजेपी किसी से भी कोई लेना-देना नहीं- अन्ना हजारे

अन्ना हजारे ने आगे कहा, “मेरा कांग्रेस या बीजेपी किसी से भी कोई लेना-देना नहीं है। मैं सिर्फ समाज और देश के भले के बारे में सोचता हूं। देश में सूखा पड़ा है और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको ऐसे मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। मेरी आलोचना करने के बजाय, देश और समाज के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान दें। मेरी आने वाली किताब ‘अन्ना हजारे: ग्राम योगी’ भी लिखी जा रही है। लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी लोग मेरे बारे में क्या लिखते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।”

Ahilyanagar, Maharashtra: Activist Anna Hazare reacts to the mention of his movement in Congress leader Sonia Gandhi's memoir, Belonging: A Journey of Love.



He says, "Several people from the RSS and BJP also went home because of my movement. I do not think about any political… pic.twitter.com/13QrXxFmEf — IANS (@ians_india) November 11, 2026

अन्ना हजारे को लेकर सोनिया गांधी ने संस्मरण में क्या लिखा?

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया है कि 2012 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलाए गए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस की ओर से गुप्त रूप से आयोजित और समर्थित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यूपीए सरकार को सत्ता से हटाना था।

किताब में लिखा है, “2012 में महाराष्ट्र के एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव ‘अन्ना’ हजारे, ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ नामक आंदोलन के मुख्य चेहरा बनकर उभरे। बाद में, इस आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख लोगों ने बताया कि इसे बीजेपी और आरएसएस द्वारा गुप्त रूप से आयोजित और समर्थन दिया गया था।”

इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को जनता से मिले भारी समर्थन के बारे में बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उस समय यूपीए सरकार बैकफुट पर आ गई थी, जिसके चलते अंततः सरकार को लोकपाल कानून पारित करना पड़ा।

हजारे को बहुत धूमधाम से दिल्ली लाया गया- सोनिया गांधी

संस्मरण में आगे लिखा है, “हजारे को बहुत धूमधाम से दिल्ली लाया गया, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि एक लोकपाल (जनता का संरक्षक) नियुक्त किया जाए एक ऐसा लोकपाल जिसके पास व्यापक शक्तियां हों। इस आंदोलन में भारी भीड़ जुटी और हम बैकफुट पर आ गए, हम बीजेपी के आक्रामक अभियान का मुकाबला करने में असमर्थ थे।”

संस्मरण में यह भी दावा किया गया है कि भले ही यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित कर दिया था, लेकिन 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लोकपाल व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से हाशिए पर धकेल दिया गया।

किताब में कहा गया है, “हम 2014 में लोकपाल विधेयक लेकर आए, जिसने केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों को सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया। लेकिन बीजेपी के शासन में यह व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है और अब यह एक ऐसे बाघ की तरह है जिसके न तो दांत हैं और न ही वह कहीं दिखाई देता है और एक बार जब हमारे विरोधियों ने अपना असली मकसद हासिल कर लिया, तो उसके बाद अन्ना हजारे के बारे में न तो कुछ सुना गया और न ही कुछ लिखा गया।”

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देश में आंदोलनों को दबाने के लिए अक्सर सरकारों और सत्ताधारी पार्टियों ने ‘विदेशी ताकतों का हाथ’ और ‘देश को अस्थिर करना’ जैसे मुद्दे उठाए हैं। वर्तमान मोदी सरकार भी इससे अलग नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी अपने विरोध को बुनियादी अधिकार के तौर पर सहित ठहराने के लिए महात्मा गांधी और संविधान का हवाला देते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…