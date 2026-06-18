महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) मुश्किल दौर से गुजर रही है। ठाकरे की सेना में बड़ी टूट तय होती दिख रही है। संसद भवन में 11 बजे बुलाई गई मीटिंग में अब तक तीन ही लोकसभा सांसद पहुंचे हैं और एक राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। इस तरह लोकसभा के कुल 9 में से 6 सांसद गायब हैं और यदि इन सभी की बगावत बनी रही तो फिर पार्टी टूट जाएगी।

वहीं, यदि शिवसेना (यूबीटी) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो जाते हैं, तो यह शिंदे द्वारा अपने पूर्व बॉस उद्धव ठाकरे को दिया गया दूसरा बड़ा झटका होगा। पहला झटका 2022 का विद्रोह था जिसने शिवसेना को विभाजित कर दिया और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया।

लेकिन ऐसे में उद्धव ठाकरे को तत्काल झटका लगेगा क्योंकि उनके सांसद उनके सहयोगी से प्रतिद्वंद्वी बने शिंदे के खेमे को मजबूत करेंगे, वहीं शिंदे के सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिंदे सेना के पास फिलहाल सात सांसद हैं, जबकि भाजपा के पास सांसदों की संख्या 9 है। छह और सांसद मिलने पर लोकसभा में शिंदे सेना की संख्या 13 हो जाएगी, और इससे भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सत्ता समीकरण में बदलाव आने की संभावना है।

संख्याओं का खेल

महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। जिसके पास 288 सदस्यीय सदन में 132 विधायक हैं। शिंदे सेना 57 विधायकों के साथ काफी पीछे है। 2024 में गठबंधन की सत्ता में वापसी के बाद,फड़नवीस ने शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और उन्हें उपमुख्यमंत्री का पद संभालना पड़ा। हालांकि, उस वक्त शिंदे काफी कोशिश की कि वह ही मुख्यमंत्री रहें, लेकिन संख्याओं के खेल के आगे शिंदे को झुकना पड़ा और उन्हें डिप्टी सीएम का पद संभालना पड़ा, क्योंकि उस वक्त की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिंदे के सामने कोई विकल्प नहीं था।

तब से, महायुति के कई सदस्य निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि भाजपा अपनी संख्यात्मक बढ़त के कारण सरकार में निर्णायक भूमिका निभा रही है।

हालांकि, संसद में स्थिति अलग है। महाराष्ट्र की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) के पास नौ-नौ सीटें हैं, जबकि शिंदे सेना के पास सात सीटें हैं। अगर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद शिंदे सेना में शामिल हो जाते हैं, तो उसके पास 13 सांसद हो जाएंगे, जो कांग्रेस के बराबर होगा। इससे न केवल विपक्ष कमजोर होगा, बल्कि महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर भी खींचतान बढ़ने की संभावना है।

मुंबई विश्वविद्यालय के राजनीतिक विश्लेषक और शोध सहायक संजय पाटिल ने कहा कि तत्काल नुकसान तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे को होगा। लेकिन इसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव कहीं और हो सकता है। अगर संसद में शिंदे की संख्या बढ़ती है, तो विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा का राज्य नेतृत्व उन्हें उसी नजरिए से नहीं देख पाएगा जैसा वह पहले देखता था।

साल 2022 का विभाजन

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस विद्रोह का समय बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन के बाद लगभग दो वर्षों तक शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खेमे में और ज्यादा फूट डालने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के सत्ता संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया और शिंदे को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पार्टी की ताकत बढ़ानी होगी।

पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के विद्रोह ने ऑपरेशन टाइगर के लिए उत्प्रेरक का काम किया, यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल शिंदे सेना के नेताओं ने चल रहे विद्रोह का वर्णन करने के लिए किया है।

बंगाल चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के कुछ हफ्तों बाद हुए विद्रोह ने दिखाया कि राजनीति में हालात कितनी जल्दी बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जैसे-जैसे क्षेत्रीय शक्तियां कमजोर होती जा रही हैं, शिंदे जानते हैं कि भाजपा नेतृत्व के लिए उनकी अहमियत सिर्फ उनके जनविश्वास से ही तय होती है।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास वर्तमान में लोकसभा में लगभग 293 सांसद हैं, जबकि भाजपा के पास 240 सांसद हैं। शिंदे सेना के मौजूदा 7 सांसद उन्हें भाजपा के सबसे मजबूत सहयोगी दलों में शामिल नहीं करते। तृणमूल के 20 सांसदों के राष्ट्रवादी नागरिक दल (एनशनिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया) में शामिल होने से गठबंधन में शिंदे सेना की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद शिंदे सेना में शामिल होते हैं तो उनकी संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। जिससे भाजपा नेतृत्व में शिंदे की स्थिति बेहतर हो जाएगी।

शिंदे सेना ने बताया मास्टरस्ट्रोक

अगर शिवसेना (यूबीटी) में फिर से फूट पड़ती है, तो यह उद्धव ठाकरे के लिए शिंदे की दूसरी बड़ी चोट होगी। जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम और चिह्न अपने कभी भरोसेमंद सहयोगी के हाथों खो दिया, लेकिन ऐसा होने पर शिंदे एक कुशल रणनीतिकार के रूप में स्थापित हो जाएंगे।

शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें भाजपा एक मजबूत ताकत बनकर उभरी, कई लोगों ने शिंदे को नकारना शुरू कर दिया था। लेकिन शिंदे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब लोग सोचते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई है, तब भी वह पासा पलटना जानते हैं। शिंदे ने एक शानदार चाल चली है।

शिवसेना के कई नेताओं का कहना है कि दिल्ली में हुए घटनाक्रम से पता चलता है कि भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व के बावजूद शिंदे एनडीए के प्रमुख रणनीतिकार बने हुए हैं।

हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) अपने संसदीय खेमे में हो रहे विद्रोहों के व्यापक निहितार्थ देखती है। पार्टी नेता सुषमा अंधारे ने हाल ही में तर्क दिया कि किसी भी विभाजन को केवल उद्धव ठाकरे की हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उद्धव ठाकरे की हार नहीं है। यह देवेंद्र फड़नवीस की हार है।

शिवसेना बनाम भाजपा का परिदृश्य

दिल्ली में घटित घटनाक्रम महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर चल रही खींचतान की पृष्ठभूमि में हो रही हैं। विधानसभा चुनावों के बाद, भाजपा और फड़नवीस ने महायुति गठबंधन के भीतर अपने सहयोगी दलों, शिवसेना और एनसीपी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। मंत्रियों की नियुक्ति, एमएलसी चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा, निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां, स्थानीय निकाय चुनावों की योजना और शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भाजपा के विस्तार को लेकर बार-बार तनाव सामने आया है।

सरल शब्दों में कहें तो, सफल विभाजन से उद्धव ठाकरे को तुरंत नुकसान होगा, लेकिन शिंदे को अपने पूर्व नेता पर जीत से कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे समय में जब भाजपा ने महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, संसद में संख्या बल में वृद्धि शिंदे को पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बेहतर और मजबूत स्थिति से भाजपा के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान कर सकती है।

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