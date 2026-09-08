प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के नौजवानों के लिए AI में पारंगत होना जरूरी है। हम चाहते हैं कि भारत के नौजवानों की पीढ़ी AI के लिए तैयार हो।

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि AI सीखने वालों की जरूरत सिर्फ IT सेक्टर में है। अगर कोई स्किल को जानता है तो वो खेती के लिए नया AI सॉल्यूशन बना सकता है। आरोग्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, रोबोटिक्स में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास देश और दुनिया की इंडस्ट्री के लिए एआई को समझने वाले और एआई का इस्तेमाल करने वाले युवा हों। सरकार इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है।”

पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत का यह कालखंड अभूतपूर्व है, यह भारत की युवा शक्ति का उत्कर्ष काल है। यह समय फिर भारत के जीवन में लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हमें 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखना है। हमें भारत को विकसित बनाकर ही रहना है।

#WATCH | Vadodara, Gujarat: At the 'NaMo for Viksit Bharat' event, Prime Minister Narendra Modi says, "It is equally important for India's youth to become proficient in AI. We want our young generation to be AI-ready. It is not as if the need for those skilled in AI is limited to… pic.twitter.com/gjAZM8RDGi — ANI (@ANI) September 8, 2026

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