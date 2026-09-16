सरकार द्वारा यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को कहा कि यह साफ दौर पर अमेरिका के सामने घुटने टेकने का मामला है। मोदी सरकार भारत के लोगों को सजा दे रही है।

इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘नोटा’ का नया अर्थ ‘नरेंद्र’स ऑनगोइंग ट्रम्प अपीजमेंट’ (नरेन्द्र मोदी का लगातार ट्रंप को खुश करना) कर दिया है।

#WATCH | Congress General Secretary KC Venugopal arrives in Bengaluru. Speaking on UPI MDR transaction charges, he says, "It is complete surrender to the US. It is a clear-cut case of surrendering to the USA. They are penalising the people of India." pic.twitter.com/2MmWKxnWDQ — ANI (@ANI) September 16, 2026

जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसे समय में जब अमेरिका में भारत पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने वाला विधेयक प्रतिनिधि सभा में विचार के लिए आने वाला है और भारतीय इमिग्रेंट्स तथा एच-1बी वीजा धारकों को लेकर अमेरिकी प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है, केंद्र सरकार ने यूपीआई पर शुल्क लगाने का फैसला किया है।

जयराम रमेश ने मोदी सरकार से किया सवाल

उन्होंने सवाल किया कि UPI पर 0.4 प्रतिशत ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) क्यों लगाया जा रहा है? रमेश ने पूछा कि क्या इसकी वजह यह है कि डेबिट कार्ड पर भी एमडीआर 0.4 प्रतिशत है और क्या इस कदम से अमेरिकी कार्ड कंपनियों को UPI के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

कांग्रेस महासचिव ने सरकार के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि शुल्क लगाने से UPI व्यवस्था वित्तीय रूप से टिकाऊ बनेगी। उन्होंने कहा कि पूरे यूपीआई तंत्र को चलाने की अनुमानित वार्षिक लागत करीब 20,000 करोड़ रुपये है और यह राशि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित किए गए अधिशेष की तुलना में काफी कम है।

जयराम रमेश ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से UPI की शून्य-एमडीआर व्यवस्था को लेकर जताई गई आपत्तियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में यूपीआई के मुफ्त होने और उसके कारण वीजा तथा मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों के कारोबार प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था।

उन्होंने सवाल किया कि क्या यूपीआई पर एमडीआर लागू करने का फैसला अमेरिकी कार्ड कंपनियों के लिए भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में प्रतिस्पर्धा का रास्ता आसान करने के लिए किया गया है? रमेश ने अमेरिका में भारत पर प्रस्तावित शुल्क संबंधी विधेयक तथा भारतीय पेशेवरों से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया।

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