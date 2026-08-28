Supriya Sule Emotional Raksha Bandhan Post: रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने अजित पवार को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि आपकी कमी से जो खालीपन आया है, वह कभी नहीं भरा जा सकता।
एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “प्यारे दादा, आज रक्षाबंधन है, लेकिन इस बार आप हमारे साथ नहीं हैं और यह एहसास मेरे दिल को बहुत बेचैन कर रहा है। सात महीने पहले की वह भयानक सुबह और आपका अचानक चले जाना, आज भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता।”
अपने भाई को सुप्रिया सुले ने किया याद
अपने भाई को याद करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, “बचपन से साथ बड़े होना, हमारी लड़ाइयां, एक-दूसरे के लिए प्यार और एक-दूसरे पर गर्व महसूस करना, यही हमारे रिश्ते की नींव थी। अब भी ऐसा लगता है कि आप अचानक कहीं से आ जाएंगे, मुझे आपको राखी बांधने देंगे, अपनी बहनों के साथ हंसी-मजाक करेंगे और फिर से परिवार का हिस्सा बन जाएंगे।”
उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में कहा, “आपकी कमी से जो खालीपन आया है, उसे कभी नहीं भरा जा सकता। आप जहां भी हों, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे।” बता दें कि अजित पवार का निधन सात महीने पहले बारामती के पास एक विमान हादसे में हुआ था।
सुप्रिया सुले और विजय वडेट्टीवार के बीच विवाद पर चर्चा
इस बीच, रक्षाबंधन से ठीक पहले सुप्रिया सुले और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के बीच तीखी बहस महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। वडेट्टीवार के इस बयान के बाद कि सुप्रिया सुले के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, सुले ने उन्हें इस दावे को लेकर चुनौती दी। सुले ने गुस्से में एक पोस्ट शेयर करते हुए मांग की कि वडेट्टीवार या तो उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होने का सबूत दें या माफी मांगें। जवाब में, विजय वडेट्टीवार ने तुरंत अपने बयान पर खेद व्यक्त किया, उन्होंने मीडिया से कहा कि सुले के बारे में ऐसा दावा करने का उनका कोई इरादा नहीं था और उनका नाम अनजाने में लिया गया था।
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। 28 जनवरी को बारामती में यह हादसा हुआ था। हादसे के बाद एयरक्राफ्ट के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स में आग लग गई थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने मंगलवार को कहा कि एक रिकॉर्डर से डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है, जबकि दूसरी यूनिट से डेटा निकालने के लिए विदेशी टेक्निकल मदद मांगी गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…