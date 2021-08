ISRO ने लॉन्च किया धरती पर निगरानी रखने वाला सैटलाइट, इस बात से चिंता में वैज्ञानिक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को जीएसएलवी-एफ10 रॉकेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस-03 को गुरुवार सुबह चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, लेकिन कुछ ही देर बाद इसमें खामी दिखने लगी। जीएसएलवी रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को स्थापित नहीं किया जा सका। रॉकेट के क्रायोजेनिक स्टेज में खामी से यह मिशन पूरा नहीं हो सका है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वर्ष के दूसरे मिशन को झटका लगा।

इसरो ने बताया कि 26 घंटे की उलटी गिनती समाप्त होने के तुरंत बाद योजना के मुताबिक 51.70 मीटर लंबा रॉकेट जीएसएलवी-एफ10/ईओएस-03 ने 05.43 बजे स्पेसपोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड ने योजना के अनुसार सामान्य लिफ्ट-ऑफ के लिए डेक को पहले ही मंजूरी दे दी थी। मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिकों ने कहा कि रॉकेट के पहले और दूसरे चरण में रॉकेट का प्रदर्शन सामान्य रहा।

Spoke to Chairman #ISRO, Dr K.Sivan and discussed in detail. The first two stages went off fine, only after that there was a difficulty in cryogenic upper stage ignition. The mission can be re-scheduled some time again. https://t.co/U5C0wTEHHv

