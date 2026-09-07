ISRO Rejected Privatization Speculations: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात ISRO को लेकर यह कयास लगाए गए थे कि संभवतः एजेंसी का निजीकरण होने वाला है लेकिन अब इस पर इसरो की तरफ से ही प्रतिक्रिया आ गई है। एजेंसी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि वह उन्नत अंतरिक्ष रिसर्ज के लिए भारत की प्रमुख संस्था के तौर पर शुमार रहेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी का मतलब इसकी भूमिका को कम करना कतई नहीं है।

दरअसल, एजेंसी का यह बयान इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें ये बताया गया था कि अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख कर्मचारी संघों ने इसके अध्यक्ष वी. नारायणन को पत्र लिखकर संगठन के निजीकरण अभियान की दिशा और मौजूदा कर्मचारियों पर इसके प्रभाव तथा एजेंसी की भविष्य की भूमिका पर सवाल उठाए थे।

ISRO ने क्या-क्या कहा?

इसरो ने अपने बयान में कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, और प्रगतिशील प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उद्देश्य एक बड़ा, मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

एजेंसी ने कहा, “उद्योग, स्टार्टअप और अकादमिक जगत को अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, जिससे आईएसआरओ की क्षमताओं को पूरक और कई गुना बढ़ाया जा रहा है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए,” एजेंसी के बयान में कहा गया है।”

अत्याधुनिक अनुसंधान पर फोकस

ISRO ने अपने बयान में कहा है कि एजेंसी अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एजेंसी ने कहा, “आईएसआरओ की भूमिका उन क्षेत्रों में उत्तरोत्तर मजबूत होगी जहां इसकी वैज्ञानिक विशेषज्ञता सबसे अधिक मायने रखती है। इसमें अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास, उन्नत प्रौद्योगिकियां, मानव अंतरिक्ष उड़ान, अगली पीढ़ी की प्रक्षेपण प्रणालियां, गहरे अंतरिक्ष और ग्रहीय मिशन और रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमताएं आदि शामिल है।

ISRO द्वारा जारी बयान में कहा गया, “परिपक्व और नियमित रूप से निर्मित प्रणालियों का उद्योग के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। परिपक्व प्रक्षेपण यानों, नियमित उपग्रहों और अन्य स्थापित प्रणालियों का उत्पादन उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उचित प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इससे आईएसआरओ को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और मिशनों पर अधिक संसाधन और वैज्ञानिक मानव संसाधन लगाने की सुविधा मिलती है।”

अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि भारत की महत्वाकांक्षाओं में 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानवयुक्त मिशन का संचालन, अगली पीढ़ी के और पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों का विकास, निरंतर चंद्र और अन्वेषण करना है।

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