ISRO PSLV Nano Satellite: आज 24वीं उड़ान भरेगा PSLV, महासागरों की स्टडी के लिए OceanSat-3 समेत नौ सैटेलाइट होगी लॉन्च

ISRO Satellite Launch: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का रॉकेट PSLV-C54, OceanSat-3 और आठ अन्य नैनो सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा।

PSLV रॉकेट लॉन्च (Photo Source- Screengrab/ ANI)

