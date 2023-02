ISRO SSLV-D2 Launch: इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत

ISRO New Rocket Launch Today: ISRO ने शुक्रवार सुबह 9.18 बजे अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया।

ISRO ने नया रॉकेट SSLV-D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया (Source- ANI)

