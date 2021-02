भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) का 2021 का पहला मिशन सफल हो गया है। एजेंसी ने ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया-1 समेत 19 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। खास बात यह है कि इसरो ने इस मिशन को रविवार यानी नेशनल साइंस डे के दिन अंजाम दिया। इसे नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन को श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा सकता है।

बता दें कि इसरो ने इस मिशन को चेन्नई से 100 किमी दूर श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से 10 बजकर 24 मिनट पर लॉन्च किया। एजेंसी ने पीएसएलवी के साथ डिजिटल श्रीमद्भगवद गीता और पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो भेजी है। ब्राजीली सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो को बधाई दी। उन्होंने कहा, “यह हमारे अंतरिक्ष सहयोग में एक ऐतिहासिक क्षण है। ब्राजील के वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं।”

#WATCH ISRO’s PSLV-C51 carrying Amazonia-1 and 18 other satellites lifts off from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota pic.twitter.com/jtyQUYi1O0

— ANI (@ANI) February 28, 2021