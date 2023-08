Chandrayaan-3: कौन हैं रितु कारिधाल जिन्हें मिली चांद पर चंद्रयान 3 उतारने की जिम्मेदारी, यूपी से है ये खास रिश्ता

भारत के चंद्रयान 3 मिशन के तहत 14 जुलाई को LVM-3 M-4 व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया गया। जिसके बाद चंद्रयान-3 ने नियत कक्षा में अपनी यात्रा शुरू की।

ऋतु करिधाल को चंद्रयान-3 में मिशन डायरेक्टर बनाया गया है।

