भारत दौरे पर इजरायली पीएम: राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, नेतन्याहू बोले- दोस्ती का नया दौर शुरू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। रविवार (14 जनवरी) को नई दिल्ली पहुंचे नेतन्याहू को सोमवार की सुबह राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। नेतन्याहू ने इसे भारत और इजरायल की दोस्ती के नए दौर की शुरुआत कहा। उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी के इजरायल के ऐतिहासिक दौरे के बाद से यह सब शुरू हुआ। उसके बाद मैंने भारत का दौरा किया। यह मेरे, मेरी पत्नी के लिए और इजरायल के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देश समृद्धि, शांति और प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे।’ राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम के बाद नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर में नेतन्याहू और पीएम मोदी की औपचारिक मुलाकात होगी और कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों दोपहर करीब 1 बजे संयुक्त बयान जारी करेंगे।

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu inspects guard of honour at Rashtrapati Bhawan in Delhi. #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/F9SxzUspYE

— ANI (@ANI) January 15, 2018