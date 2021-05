पिछले 7 दिनों से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। इस जंग में अब तक करीब 126 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर समर्थन देने वालों देशों का शुक्रिया जताया है। लेकिन इसमें भारत का जिक्र नहीं किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस ट्वीट पर भारतीय लोग उनसे सवाल पूछने लगे कि इसमें भारतीय ध्वज कहां है?

रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा गया कि इजरायल के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए और आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इस ट्वीट में समर्थन करने वाले देशों का झंडा भी चस्पा किया गया था। लेकिन इस ट्वीट में भारत का झंडा शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिकिया देनी शुरू कर दी और पूछना शुरू कर दिया कि आखिर भारतीय झंडा कहां है।

Thank you for resolutely standing with and supporting our right to self defense against terrorist attacks.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021