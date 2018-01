इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी इस वक्त गुजरात में हैं। नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अहमदाबाद के देव धोलेरा गांव में आईक्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया केवल आईपैड और आईपॉड्स के बारे में जानती है, लेकिन उन सबसे ज्यादा भी कुछ है। दुनिया को आईक्रिएट के बारे में भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मैं और पीएम मोदी काफी यंग हैं और हम दोनों ही आशावादी हैं। हम हमारी सोच में यंग हैं और भविष्य को लेकर आशावादी हैं।’ नेतन्याहू ने अपने भाषण के अंत में कहा- ‘जय हिंद! जय भारत! जय इजरायल! पीएम मोदी को धन्यवाद।’

इजरायल के प्रधानमंत्री बुधवार की सुबह अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेतन्याहू का स्वागत करने के लिए मोदी उनसे पहले ही गुजरात पहुंच गए थे। दोनों का काफिला भारी सुरक्षाबलों के साथ अहमदाबाद में रोड शो करता हुआ साबरमती आश्रम पहुंचा। आठ किलोमीटर लंबे इस रास्ते में हजारों लोगों ने मोदी और नेतन्याहू का स्वागत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में नेतन्याहू ने अपनी पत्नी और पीएम मोदी के साथ मिलकर पतंग उड़ाई। उन्होंने पूरा आश्रम घूमा। गांधी जी के चरखे के साथ-साथ उनकी तस्वीरों से लेकर वहां मौजूद हर सामग्री को ध्यान से देखा। इजरायल के पीएम और उनकी पत्नी ने साबरमती आश्रम के दौरे को काफी प्रेरणादायी भी बताया। उन्होंने संदेश दिया, ‘इंसानियत के महान पैगम्बरों में से एक महात्मा गांधी के घर का दौरा काफी प्रेरणादायी रहा।’ इससे पहले भी सोमवार को भी नेतन्याहू ने अपनी पत्नी के साथ राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

