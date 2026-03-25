पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर, दुनिया के तमाम देशों के साथ कमोवेश भारत पर भी पड़ रहा है। खास तौर पर ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य देशों से वैकल्पिक मार्गों के जरिए तेल और गैस की खेप पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर सरकार की तरफ से लगातार प्रोत्साहन के असर के तौर पर पिछले तीन हफ्तों में करीब 3.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन जारी या सक्रिय किए गए।

एलपीजी पर बोझ करने के लिए रसोई में एलपीजी के इस्तेमाल के बजाय पीएनजी, सौर ऊर्जा, बायोगैस को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आयात पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सके। ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ देबजीत पालित ने बताया कि फिलहाल एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी को सरकार की तरफ लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पीएनजी की देश में पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को आपूर्ति में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देश में एलपीजी के करीब 33 करोड़ उपभोक्ता हैं जबकि पीएनजी धारकों की संख्या करीब 1.6 करोड़ है। अलग अलग शहरों में आईजीएल, अडाणी टोटल सहित अन्य कंपनियां पीएनजी की आपूर्ति कर रही हैं। देश में करीब करीब 50 फीसदी पीएनजी का उत्पादन होता है।

एलपीजी की तुलना में दिल्ली में पीएनजी किफायती है, हालांकि अलग-अलग राज्यों में कीमतों में अंतर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक पिछले तीन हफ्तों के दौरान 3.5 लाख से अधिक घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन जारी या सक्रिय किए गए हैं। सरकार ने पीएनजी विस्तार के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को स्वीकृति दी।

ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने कहा, चीन के बाद भारत प्राकृतिक गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और करीब 56 फीसदी प्राकृतिक गैस का आयात किया जाता है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है और एलपीजी के विकल्प के तौर पर पीएनजी की भूमिका और अहम हो गई है। सरकार की तरफ से पीएनजी प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों से एलपीजी के कारण पैदा हुई स्थिति में धीरे-धीरे और सुधार होने की उम्मीद है।

सीबीजी सम्मिश्रण भी बन सकता है अच्छा विकल्प

ऊर्जा विशेषज्ञ ने बताया, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के सम्मिश्रण से उत्पादन में बढ़ोतरी से लोगों के लिए सहूलियतें काफी बढ़ सकती हैं। कृषि अवशेषों से तैयार किए जाने वाले बायो गैस का पीएनजी में सम्मिश्रण एक और बेहतर ऊर्जा विकल्प बन सकता है।

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