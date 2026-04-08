इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के संयुक्त जंग पर फिलहाल दो हफ्तों का विराम लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्होंने ईरान के साथ दो हफ्ते के युद्धविराम पर सहमति जताई है। यह फैसला तेहरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए दी गई उनकी समयसीमा खत्म होने से दो घंटे से भी कम समय पहले लिया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने भी इस युद्धविराम को स्वीकार कर लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। युद्ध के बीच इस सकारात्मक पहल से विश्वभर के लोगों ने राहत की सांस ली है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत के हैदराबाद में धार्मिक संगठन तनजीम-ए-जाफरी की ओर से विशेष नमाज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर चिंता जताई गई।

आयोजकों ने बताया कि नमाज के दौरान ईरान के लोगों की सुरक्षा और देश की मजबूती के लिए दुआ की गई। साथ ही, क्षेत्र में शांति बनाए रखने और तनाव कम करने की भी अपील की गई। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते दुनियाभर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, सशर्त युद्ध विराम ने लोगों में सकारात्मक उम्मीदें जगाई हैं।