Israel-Iran War News: पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध केवल वैश्विक तेल और गैस बाजारों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है। यह बढ़ता तनाव भारत के कई बड़े उद्योगों के लिए भी चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से आने वाला महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल बाधित हो सकता है। स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे सेक्टर पश्चिम एशिया से जरूरी कच्चे माल के इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड हैं।

इन जरूरी औद्योगिक सामग्रियों में चूना पत्थर, सल्फर, जिप्सम, डीआरआई और तांबे के तार शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत के इन वस्तुओं के आयात का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में खाड़ी सहयोग परिषद के छह देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ-साथ ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन जैसी अन्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

क्षेत्र में जारी संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में कई ऊर्जा और रसद सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापार मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की संभावना ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट की चिंताओं को और भी गंभीर बना दिया है।

भारत के लिए यह सेक्टर एनर्जी और इंडस्ट्रियल इनपुट दोनों का एक अहम आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। नई दिल्ली में मौजूद ट्रेड थिंक टैंक जीटीआरआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2025 में इस क्षेत्र से 98.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया था। इसलिए, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अशांति या होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे जहाजरानी मार्गों में बाधा से तेल और गैस के अलावा कई अन्य भारतीय उद्योगों पर भी तत्काल प्रभाव पड़ सकता है।

युद्ध का असर हो रहा महसूस

विश्व को तेल और गैस की आपूर्ति करने वाले एक प्रमुख देश के रूप में पश्चिम एशिया में किसी भी तरह की उथल-पुथल वैश्विक ऊर्जा बाजारों को तुरंत असुरक्षित बना देती है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। युद्ध का असर अभी से महसूस होने लगा है। कच्चे तेल का भंडार लगभग एक महीने तक ही चलने का अनुमान है, इसलिए भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है। गैस कंपनियां भी कतर से एलएनजी शिपमेंट में बाधा जारी रहने की स्थिति में औद्योगिक आपूर्ति में कटौती की संभावना पर विचार कर रही हैं।

हालांकि, अगर होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर जहाजरानी में बाधा एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक जारी रहती है तो इसका प्रभाव केवल ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह सकता है। जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, इसका असर फर्टिलाइजर सप्लाई, मैन्युफैक्टचरिंग इनपुट, कंस्ट्रक्शन मैटेरियल और हीरे जैसे निर्यात उद्योगों में महसूस किया जा सकता है।

कंस्ट्रक्शन सेक्टर संघर्ष जारी रहने की स्थिति में प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक हो सकता है। जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पश्चिम एशिया से 483 मिलियन डॉलर मूल्य का चूना पत्थर आयात किया, जो उसके कुल आयात का 68.5% है और 129 मिलियन डॉलर का जिप्सम आयात किया, जो आयात का 62.1% है।

ये दोनों खनिज कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम के लिए अहम है। चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन का एक प्रमुख घटक है, जबकि जिप्सम का सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा से सीमेंट की कीमतें बढ़ सकती हैं और अवसंरचना परियोजनाओं में देरी हो सकती है। कुछ अन्य खनिज भी हैं जो फर्टिलाइजर और स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी अहम है।

भारत ने पश्चिम एशिया से 420 मिलियन डॉलर का सल्फर आयात किया

भारत ने पश्चिम एशिया से 420 मिलियन डॉलर का सल्फर आयात किया, जो उसके कुल आयात का 65.8% है। सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। इसी तरह भारत ने इस क्षेत्र से 190 मिलियन डॉलर का डीआरआई आयात किया, जो उसके कुल आयात का 59.1% है। भारत ने पश्चिम एशिया से 869 मिलियन डॉलर मूल्य का तांबे का तार आयात किया, जो कुल आयात का 50.7 प्रतिशत है। तांबे का तार पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रकचर का एक अहम घटक है।

इस संघर्ष का असर भारत के हीरा उद्योग पर भी पड़ सकता है। देश अपने कच्चे हीरों का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है, जिन्हें भारत के हीरा काटने और पॉलिश करने के केंद्रों में संसाधित किया जाता है और फिर पॉलिश किए हुए हीरों के रूप में वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जाता है।

कच्चे माल के लिए वैकल्पिक स्रोत मौजूद

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ कच्चे माल के लिए वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता एनर्जी की बढ़ती लागत है। स्टील इंडस्ट्री के एक जानकार ने कहा कि चूना पत्थर और डीआरआई जैसे इनपुट के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन असली चुनौती तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता है। उन्होंने कहा, “थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से चूना पत्थर हासिल किया जाता है। जरूरत पड़ने पर लीबिया या मलेशिया जैसी जगहों से भी डीआरआई हासिल किया जा सकता है। असली चुनौती तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव है।”

भारत में इस्पात उद्योग भी अपने डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के तहत गैस पर निर्भर करता है, जिससे यह वैश्विक गैस बाजारों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने कहा, “स्टील उद्योग को प्रमुख इनपुट, विशेष रूप से ऊर्जा और स्क्रैप प्राप्त करने के मामले में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादतर संयंत्र एलपीजी और एलएनजी पर निर्भर हैं और इनकी उपलब्धता एक समस्या बन गई है।”

हालांकि, फर्टिलाइजर सेक्टर पर इसका असर तुरंत महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन अगर व्यवधान एक महीने या उससे ज्यादा समय तक जारी रहता है तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। आईसीआरए लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ ने कहा कि एलएनजी और सल्फर जैसे उर्वरक इनपुट की आपूर्ति में व्यवधान से उद्योग पर तुरंत असर नहीं पड़ सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत में उर्वरक खपत का ऑफ-सीजन है। वशिष्ठ ने कहा, “हालांकि, अगर एलएनजी आपूर्ति में व्यवधान एक महीने या उससे अधिक समय तक जारी रहता है, तो आगामी सीजन के लिए घरेलू यूरिया उत्पादन और यूरिया की उपलब्धता प्रभावित होगी।”

