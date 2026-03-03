Israel-Iran War: ईरान पर इजरायल ने शनिवार से ही जानलेवा और तबाही मचाने वाले हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद अमेरिका ने भी उसका पूरा साथ दिया। अमेरिका-इजरायल के हमले में रविवार को आयतुल्ला अली होसैनी खामेनेई की मौत हो गई। इस खबर की पुष्टि सामने आते ही देश के उन तमाम शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां शिया मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इसमें कश्मीर घाटी और लद्दाख से लेकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तक के कुछ शहर शामिल हैं।

भारत सहित दुनिया भर के शियाओं के लिए खामेनेई केवल एक राजनीतिक नेता या ईरान के “सर्वोच्च नेता” ही नहीं थे, बल्कि एक धार्मिक गुरु भी थे। शिया धर्मगुरुओं ने कहा कि समुदाय के लिए खामेनेई का महत्व वैसा ही था, जैसा ईसाइयों के लिए पोप का होता है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दक्षिण एशियाई शिया मुसलमानों की एक बड़ी संख्या इराक के नजफ स्थित दुनिया के सबसे पुराने शिया मदरसे ‘हौजा’ के दीन, अली अल-हुसैनी अल-सिस्तानी का अनुसरण करती है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में खामेनेई का भी व्यापक अनुयायी वर्ग था।

इस्लामिक क्रांति के बाद आए बदलाव

जब शिया इस्लाम का केंद्र नजफ था, तब शिया नेतृत्व की ओर से राजनीतिक हस्तक्षेप न के बराबर था। हालांकि, 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति और आयतुल्ला रुहोल्ला खोमैनी के सत्ता में आने के बाद यह सब बदल गया। खोमैनी ने “विलायत-ए-फकीह (इस्लामी न्यायविद का संरक्षण)” की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया।

यह एक शिया राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार, 12वें इमाम (जिन्हें बारह-इमामी शिया मानते हैं कि वे कयामत के समय पुनः प्रकट होंगे) की अनुपस्थिति में शीर्ष धार्मिक विद्वानों को शासन करना चाहिए। खोमैनी द्वारा प्रचारित यह अवधारणा ईरान के संविधान का आधार है, जो सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति एक धर्मगुरु के हाथों में सौंपती है।

मुस्लिम समाज के लोगों में कैसे बढ़ी ईरान के प्रति सहानुभूति?

‘काउंसिल फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च’ के सीनियर रिसर्च एसोसिएट और पश्चिम एशिया विशेषज्ञ बशीर अली अब्बास ने कहा कि 1979 के बाद से ईरानी सरकार ने अपने दूतावासों के माध्यम से जो परियोजना शुरू की, वह लगभग मिशनरी जैसी और बहुत सक्रिय थी। रुहोल्ला खोमैनी और उनके उत्तराधिकारी खामेनेई को शिया आस्था का एक अभिन्न अंग माना गया है। इसे लगभग हमेशा धार्मिक चश्मे से देखा गया, राजनीतिक नहीं। लेकिन भारत में आज भी ऐसे शिया मौजूद हैं जो ‘कोम’ (ईरान का एक धार्मिक केंद्र) के बजाय इराक वाले ‘नजफ’ को प्राथमिकता देते हैं।

शिया मुसलमानों के बीच खुद को महत्वपूर्ण बनाने की ईरान की योजना सफल रही और अब कई भारतीय शिया, ईरान को धर्म के मामले में एक प्राधिकारी यानी Authority के रूप में देखते हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजरायल और अमेरिका के गठबंधन से लोहा लेने के कारण ईरान को पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ एक “अकेले योद्धा” के रूप में देखा जाने लगा है, जिससे फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखने वाले दुनिया भर के मुसलमानों के बीच उसका प्रभाव बढ़ा है।

भारत में शिया समुदाय की स्थिति

कश्मीर, कारगिल और लखनऊ के कुछ हिस्सों में शिया मुसलमान खामेनेई को बहुत सम्मान देते हैं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के रिज़वी सैयद अपना वंश ईरान से जोड़ते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान, आसफ-उद-दौला सहित अवध के नवाब शिया मुसलमान थे। आज भी लखनऊ में शियाओं की एक बड़ी आबादी है और उनमें से अधिकांश सुन्नी मुसलमानों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध हैं, जो उन्हें अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है।

शिया समुदाय पारंपरिक रूप से उन मुद्दों पर बहुत मुखर नहीं रहा है जिन्हें मुस्लिम बहुसंख्यक (सुन्नी) महत्वपूर्ण मानते हैं। अयोध्या में दशकों पुराने राम जन्मभूमि विवाद के दौरान, यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद पर अपना स्वामित्व जताया था और तर्क दिया था कि यह बाबर के शासनकाल के दौरान शिया रईस मीर बाकी द्वारा निर्मित एक शिया वक्फ था। बोर्ड ने मस्जिद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे का भी विरोध किया। इसने एक शांतिपूर्ण और मध्यस्थता वाले समझौते का समर्थन किया और यहां तक कि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए किसी अन्य स्थान पर मस्जिद बनाने का प्रस्ताव भी दिया था।

भारत में भी दिखता है शिया-सुन्नी विभाजन

शिया-सुन्नी विभाजन एक वैश्विक घटना है और भारत में भी काफी स्पष्ट है, जहां दोनों समुदायों के बीच झड़प की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2005 में ‘ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड’ (AISPLB) का गठन किया गया था क्योंकि शियाओं को लगा कि सुन्नी बहुल ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ उनकी चिंताओं की अनदेखी कर रहा है।

AISPLB के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि आयतुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए हैं। हमने कल रात लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के माध्यम से हम बहरीन, यमन, सऊदी अरब और अन्य देशों को संदेश दे रहे हैं। ये वे देश हैं जिन्होंने ईरान को नुकसान पहुंचाया है और खामेनेई की हत्या में अमेरिका और इजरायल की मदद की है। हम ईरानी लोगों और वहां की सरकार का समर्थन करना जारी रखेंगे।

बीजेपी और शिया समुदाय के बीच कैसा रिश्ता है?

देश की मुस्लिम आबादी का लगभग 15% हिस्सा रखने वाले शिया समुदाय के संबंध पारंपरिक रूप से सत्ता प्रतिष्ठान, विशेष रूप से भाजपा के साथ अच्छे रहे हैं। लखनऊ, हैदराबाद, बडगाम (कश्मीर) और कारगिल (लद्दाख) जैसे शहरों में केंद्रित इस समुदाय के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह के साथ बहुत अच्छे रहे हैं।

हालांकि, भाजपा नेताओं के संबंध कल्बे जवाद और कल्बे सादिक जैसे शिया धर्मगुरुओं के साथ मधुर रहे हैं, लेकिन पार्टी के ही एक राज्य स्तरीय शिया नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में संबंध पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि पहले अटल जी जैसे नेता सार्वजनिक रूप से समुदाय के साथ जुड़ते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता सार्वजनिक रूप से हमसे नहीं मिलते, हालांकि पर्दे के पीछे बातचीत जारी रहती है। भाजपा में अभी भी शियाओं के लिए जगह है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले थी।

लखनऊ और यूपी में बदलाव का मोड़ 2019 के CAA विरोधी प्रदर्शन थे, जब शिया और सुन्नी “अपनी नागरिकता छीने जाने की आशंका” व्यक्त करने के लिए एक साथ सड़कों पर उतरे। इसी समय कल्बे सादिक के बेटे सिबदैन के खिलाफ तब मामला दर्ज किया गया था, जब वे लखनऊ के घंटाघर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से मिलने गए थे।

