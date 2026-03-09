ईरान और इजरायल के बीच युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं और अब इसका असर दिखने लगा है। दुनियाभर में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हुई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई हैं। ये कीमतें पिछले साढ़े तीन साल में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है।

सरकार की पॉलिसी क्या है?

सूत्रों ने कहा कि यह पिछले कुछ सालों से सरकार की पॉलिसी के मुताबिक है ताकि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद पंप की कीमतें स्थिर रखी जा सकें। भारत में फ्यूल रिटेल मार्केट पर सरकारी रिफाइनर और फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) का दबदबा है। इन कंपनियों का कुल मिलाकर मार्केट शेयर 90% से ज़्यादा है।

पेट्रोल और डीजल पर कितना असर?

पंप की कीमतों में लगातार स्थिरता से तेल की कीमतों में उछाल के महंगाई के असर को कम करने की उम्मीद है। अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें असल में एक जैसी रही हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने पर पब्लिक सेक्टर के तेल रिटेलर को नुकसान होता है, और गिरने पर वे इसकी भरपाई कर लेते हैं। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, “पिछले कुछ सालों में OMCs ने फाइनेंशियली अच्छा किया है और वे इंडियन कंज्यूमर को एनर्जी की ऊंची कीमतों से बचाने के लिए कुछ टेम्पररी परेशानी उठाने की आरामदायक स्थिति में हैं। क्या आने वाले समय में रिटेल आउटलेट पर पेट्रोल या डीज़ल की कीमत बढ़ने वाली है? ऐसा होने की संभावना नहीं है।”

अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर दोहराया कि देश में फिलहाल क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीज़ल का काफी स्टॉक है और घबराने की कोई बात नहीं है। पिछले मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया था कि भारत के पास 6-8 हफ़्ते का क्रूड और फ्यूल स्टॉक है, जिसे दूसरे इलाकों से सप्लाई बढ़ाकर लगातार भरा जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे-जैसे रिफाइनरियां क्रूड प्रोसेस करती रहेंगी, फ्यूल बनाती रहेंगी और मिडिल ईस्ट के अलावा दूसरे इलाकों से ज़्यादा तेल लेती रहेंगी, ये स्टॉक बदलते रहेंगे, और असरदार कवरेज बढ़ाया जाएगा।

LPG के स्टॉक में कमी नहीं

सूत्रों ने कहा कि कुकिंग गैस या LPG का स्टॉक तेल, पेट्रोल और डीज़ल के मुकाबले कम है और दूसरे सप्लायर नॉर्थ अमेरिका जैसे दूर-दराज के इलाकों में हैं। सरकार घरों तक बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए कदम उठा रही है। सूत्रों के मुताबिक जमाखोरी और बाज़ार में बनावटी कमी पैदा करने से रोकने के लिए घरेलू LPG सिलेंडर रिफिल बुक करने का कम से कम इंतज़ार का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घरों में LPG की खपत की दर को देखते हुए उन्हें हर छह हफ़्ते में एक कुकिंग गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है और 25 दिन की बुकिंग लिमिट ठीक-ठाक होनी चाहिए।

सरकार ने जरूरी चीज़ें एक्ट से मिली इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करके भारतीय रिफाइनरियों को LPG प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि सारी गैस सिर्फ़ घरेलू LPG कंज्यूमर्स को सप्लाई की जाए और पेट्रोकेमिकल बनाने में इस्तेमाल न हो। इसके अलावा इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि रिफाइनर घरों में LPG सप्लाई को फ्यूल के कमर्शियल यूजर्स को सप्लाई करने से ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कुछ इलाकों में कमर्शियल LPG सप्लाई में दिक्कत आ सकती है।

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को हुई गैस की कमी

देश के अलग-अलग हिस्सों से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को गैस की कमी होने की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। उदाहरण के लिए बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन ने कहा है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है, जिसके चलते उसके मेंबर्स मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखेंगे। गुजरात के मोरबी में कई सिरेमिक यूनिट्स भी कथित तौर पर प्रोपेन (जो LPG का एक हिस्सा है) और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की कमी के कारण काम नहीं कर रही हैं। दोनों का ही वे इस्तेमाल करते हैं।

जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में लड़ाई बढ़ रही है, सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमतें 30% बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल हो गईं। ऐसा पिछली बार 2022 में हुआ था। हालांकि कीमतों में कमी आई, लेकिन फिर भी 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर ट्रेड हो रही थीं, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया गया था कि G7 देश सप्लाई की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व से लगभग 400 मिलियन बैरल कच्चे तेल को कोऑर्डिनेटेड रिलीज़ करने पर चर्चा करेंगे। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:15 बजे, बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड अभी भी 10% से ज़्यादा बढ़कर लगभग $102 प्रति बैरल पर था।

अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था और अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ज़रूरी चोकपॉइंट से टैंकरों की आवाजाही पर रोक और स्टोरेज खत्म होने पर खाड़ी के बड़े तेल प्रोड्यूसर के तेल प्रोडक्शन में कटौती है। इसके अलावा इलाके में तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते हमले के कारण भी कीमतों में वृद्धि हुई है।

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है?

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच का पतला पानी का रास्ता जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये दुनिया भर में लिक्विड पेट्रोलियम की खपत और दुनिया भर में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) ट्रेड का लगभग 20 फीसदी हिस्सा हैंडल करता है। हर दिन लगभग 15 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। भारत के क्रूड इंपोर्ट का लगभग 2.5-2.7 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) (जो देश के कुल तेल इंपोर्ट का लगभग आधा है) हाल के महीनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुज़रा है। यह तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से आता है। LPG के मामले में भारत का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार और भारतीय तेल और गैस कंपनियां सभी इंटरनेशनल सप्लायर के संपर्क में हैं, जिनमें राष्ट्रीय तेल कंपनियां और यहां तक कि विटोल, ट्रैफिगुरा और ADNOC ट्रेडिंग जैसे बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। रिफाइनिंग सेक्टर के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी की प्राथमिकता तेल का लगातार फ्लो पक्का करना है, चाहे कीमत कुछ भी हो।

भारतीय रिफाइनर पश्चिम एशिया के अलावा दूसरे इलाकों से तेल खरीद बढ़ा रहे हैं, जो देश के तेल इंपोर्ट का 60% हिस्सा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में कच्चे तेल और उससे बनने वाले मुख्य फ्यूल (जैसे डीज़ल और पेट्रोल) का स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि दूसरे इलाकों से तेल का कार्गो आ रहा है, जिसमें पानी पर पहले से टैंकरों में मौजूद रूसी कच्चा तेल भी शामिल है। पढ़ें रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने खुद की थी भारत से अपील

इजरायल ने पिछले हफ्ते ईरान के तेल डिपो पर हमला किया था। इस हमले से इजरायल और उसके सहयोगी अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। एक्सियोस ने बताया कि तेल अवीव ने वाशिंगटन को हमलों की जानकारी दी थी। इजरायल ने दावा किया था कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्च के लिए फ्यूल के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन हमले अमेरिका की अपेक्षा से बहुत ज्यादा व्यापक थे। पढ़ें पूरी खबर