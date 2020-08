गोवा में राम राज्य? ड्रग माफिया को BJP में लेने पर राजदीप सरदेसाई का तंज

BJP ने गोवा में रितेश रवि नायक और रॉय रवि नायक के साथ कुछ और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया है। ये ज्वॉइनिंग 6 अगस्त, 2020 को एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसमें AYUSH मंत्री श्रीपद नायक, बीजेपी गोवा चीफ सदानंद तनावड़े और अन्य उपस्थित थे।

वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसी पर एक खबर शेयर टि्वटर पर शेयर की। साथ ही ट्वीट में लिखा, “गोवा में राम राज्य? पहला- जो मटका किंग का आरोपी हो और पक्ष बदल ले, उसे मंत्री बना दिया जाता है। फिर बलात्कार के आरोपी को लाया जाता है। अब उसे बीजेपी में लाया गया है, जिस पर दिवंगत मनोहर पर्रिकर ने ड्रग कार्टेल में रहने का आरोप लगाया था। हे राम!”

Ram rajya in Goa? First, someone accused of being a matka king switches sides, is made a minister; then rape accused is drafted in; now someone who late Manohar Parikkar accused of being in drug cartel is inducted in BJP. He Ram! https://t.co/GlFWXljMTN

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 10, 2020