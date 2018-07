तन्वी सेठ उर्फ सादिया अनस पासपोर्ट मामले में पासपोर्ट अधिकारी का तबादला किए जाने को लेकर ट्विटर पर ट्रोल हुईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गृहमंत्री राजनाथ सिंह का भावनात्मक समर्थन मिला है। पूरी मोदी कैबिनेट में राजनाथ सिंह अकेले ऐसे नेता कहे जा रहे हैं जिन्होंने सुषमा स्वराज से इस इस बारे में बात की और मीडिया से भी अपनी बात साझा करने में दिलचस्पी जताई। द प्रिंट की खबर के राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर ट्रोल हो रहीं सुषमा स्वराज से सहानुभूति जताई। द प्रिंट के मुताबिक राजनाथ सिंह ने बताया, ”पिछले हफ्ते जब उन्होंने उनके साथ किए गए दुर्रव्यहार को लेकर पहला ट्वीट किया तब उसके तुरंत बाद मैंने उनसे फोन पर बात की थी।” राजनाथ सिंह ने आगे कहा, ”जब हम मिले तो मैंने उनसे मामले के बारे में पूछा। मैंने अपनी सहानुभूति व्यक्त की।” हालांकि गृहमंत्री ने यह बताने में दिलचस्पी नहीं दिखाई कि उन्होंने ऑनलाइन आकर सुषमा स्वराज का समर्थन क्यों नहीं किया और उनके साथ किए जा रहे दुर्रव्यहार पर टिप्पणी क्यों नहीं की। बता दें कि राजनाथ सिंह की स्वीकार्यता ने उन्हें मोदी कैबनेट में से पहला ऐसा शख्स बना दिया जिसने इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज से बात की। सुषमा स्वराज पर कुछ ट्रोल्स ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उनके लिए भद्दे ट्वीट्स किए थे।

ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं तक ने भी सुषमा स्वराज के समर्थन में बोलने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि पीडीपी-बीजेपी गठबंधन में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और कई विपक्षी नेताओं ने नैतिक धरातल पर उनका समर्थन करने की बात कही। प्रोटोकॉल से बाध्य राष्ट्रपति राम नाथ कोविंग ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर एक दिन पहले अपना समर्थन दर्ज कराया। इस सप्ताहांत राष्ट्रपति भवन में तमाम मिशन को लीड कर रहे नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं सुषमा स्वराज अनुकरणीय नेतृत्व के लिए की उनकी तारीफ करता हूं।

ट्विटर पर सुषमा स्वराज के 11.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43.2 मिलियन फॉलोवर्स के साथ दुनिया के टॉप तीन सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली शख्सियतों में से एक हैं। विदेश मंत्री ने रविवार को ट्रोलिंग पर एक ऑनलाइन पोल भी करा लिया, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे आए। शाम तक करीब 110,000 लोगों ने वोट किया, जिसमें 43 फीसदी लोगों ने ट्रोलिंग के पक्ष में राय दी, हालांकि 57 फीसदी लोगों ने ट्रोल न करने वाले विकल्प पर वोट किया।

Rajnath Singh terms trolling of Sushma swaraj as wrong. Hear him speak. pic.twitter.com/UYP7bCYSrN

— kamaljit sandhu (@kamaljitsandhu) July 2, 2018