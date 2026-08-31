Punjab News: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की पुण्यतिथि पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने ‘बंदी सिखों’ की पैरोल और रिहाई के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की।

रवनीत बिट्टू ने मीडिया से बातचीत में कहा, “लोग किसी के मरने के बाद ही निंदा करते रहते हैं। आज सरदाार बेअंत सिंह नहीं है और ये बड़े बहादुरों की बात करते हैं, के.पी.एस. गिल डीजीपी था है ना? उसके हाथों में ताकत और बंदूक थी। वो तो अपने कार्यकाल के बाद भी 35 साल जिया है। क्या किसी ने उसे हाथ लगाया है। ये भी कमजोर को डराते हैं।”

हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं- रवनीत बिट्टू

रवनीत बिट्टू ने आगे कहा, “केपीएस गिल और उन सभी डीजीपी के बारे में सोचिए जिन्होंने उस दौर में भूमिका निभाई थी, उन्होंने कितने लोगों को मारा? ये कमजोर नेता, जो ‘शांति और सद्भाव’ के नाम पर बिक जाते हैं, उन्हें भी आसानी से मारा जा सकता है। हमने यह सब देखा है और हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं।”

#WATCH | Chandigarh: On former Punjab Chief Minister Beant Singh's death anniversary, BJP leader and his grandson, Ravneet Singh Bittu, says, "…People speak up only after someone has died; they offer condemnation only then. Sardar Beant Singh is not here today; they talk about… pic.twitter.com/nWVizP4sci — ANI (@ANI) August 31, 2026

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जब पंजाब ये चाह रहा है कि जो बड़े से बड़े कातिल हैं और जो बड़े से बड़े टनल बनाकर भागते हैं, वो बाहर आकर जाली शादियां करते हैं, हम कनाडा से आए हैं नकली शादी करके यही हवारा है जिसने जेल में शादी की थी। इसने ही एक पार्टी को मारा, दिल्ली में किसने ब्लास्ट किया था, चलो सरदार बेअंत सिंह तो यह कहते हैं कि वो सीएम थे तो हमने बदला ले लिया। हवारा को पूछों कि दिल्ली ब्लास्ट क्यों किया था, वहां पर इतने लोग क्यों मारे थे।”

रवनीत बिट्टू ने कहा, “मैं फिर भी कहता हूं कि आप एक तो गलत तरीके से पेश करते हो, उसमें उम्रकैद लिखी हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप भी गए हुए हैं, हवारा साहब के वकील भी गए हुए हैं। वहां से केस जीत जाइए, केस अगर जीत जाएंगे आपको वो जो सजा होगी, हो जाएगी लेकिन आज तक उनको जो सजा मिली हुई है, दो लोगों को जो परमजीत सिंह भ्यौरा और जगतार सिंह तारा बाकी सब बाहर हैं और बाकी सब जो बाहर हैं, उनके मेडल डाल लीजिए, उनको बेचारों को तो कोई पूछता नहीं है। इस केस में से जो बाहर निकले हुए हैं, जिनका दोष कम था, उनको बना लीजिए, जो बनाना था।”

हमने अपनी जान देने का ठेका दिया हुआ है- बीजेपी नेता

बीजेपी नेता ने कहा, “उनको जत्थेदार बना लीजिए और उनको सीएम बना लो। जो जेल में बैठा है, उसको ही बनाना है क्यों। क्योंकि ये पीछे और खेल होता है, हम क्यों बोलने बंद हो गए, मेरा जैसा आदमी क्यों चुप हो गया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि बंदी सिखों को छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अमृतपाल को छोड़ दो। बाकी सब पार्टी यह कहने लग गई कि सरेंडर कर गई पार्टी। तो हमने ही अपनी जान देने का ठेका दिया हुआ है।”

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पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा को जल्द पैरोल मिल सकती है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार शाम को राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…