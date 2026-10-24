अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रैंडल सेक्वेरा ने एक अलग ही रास्ता चुना। मुंबई, जहां वे पले-बढ़े थे, उसे छोड़कर सिकेरा ओडिशा के कालाहांडी जिले में चले गए। यहां कई आदिवासियों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी पहुंच से दूर हैं। स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के काम के साथ-साथ रैंडल सेक्वेरा ने कई अन्य कार्यकर्ताओं की तरह इस इलाके में बॉक्साइट माइनिंग का भी खुलकर विरोध किया।

16 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे कालाहांडी पुलिस ने भवानीपटना में सेक्वेरा के घर से उन्हें और एक अन्य माइनिंग-विरोधी कार्यकर्ता, लक्ष्मण नाइक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रायगड़ा पुलिस को सौंप दिया। अब सेक्वेरा वहां की जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने और हथियार रखने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये गिरफ्तारियां की गई- अखिलेश्वर सिंह

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए साउथ-वेस्टर्न रेंज के इंस्पेक्टर जनरल, अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये गिरफ्तारियां की गई हैं। सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “उनके खिलाफ कम से कम चार-पांच गंभीर मामले लंबित थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने इलाके के लोगों को राज्य सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए उकसाया। दो आदिवासी महिलाओं ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था।”

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी अप्रैल में रायगढ़ जिले में सिजिमाली बॉक्साइट रिजर्व तक पहुंचने के लिए एक सड़क बनाने को लेकर आदिवासियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़ी है। हालांकि, झड़प के संबंध में दर्ज एफआईआर में सेक्वेरा का नाम नहीं था, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि जांच के दौरान उसकी भूमिका साबित हो गई थी।

कर्नाटक के मैंगलोर के रहने वाले सेक्वेरा मुंबई में पले-बढ़े और वहीं अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बेंगलुरु के सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और राजस्थान के सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया।

रैंडल सेक्वेरा ने आदिवासियों का इलाज किया

2017 में, उन्होंने आदिवासी इलाके में काम करने वाले एनजीओ के साथ काम करने के लिए कालाहांडी में बसने का फैसला किया। कुछ सालों के बाद, उन्होंने अकेले काम करना शुरू कर दिया, अक्सर दूर-दराज के गांवों में जाकर आदिवासियों का इलाज किया और समझा कि वे कैसे रहते हैं।

कालाहांडी में कई सालों तक उनके साथ काम करने वाले डॉ. देवल सावरकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सेक्वेरा, मलेरिया और टीबी के इलाज के लिए सिर्फ दवाएं लिखने के बजाय ये बीमारियां आदिवासियों में लंबे समय से आम हैं। इसके पीछे के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े कारणों को समझने की कोशिश करेंगे।”

उन्होंने बताया कि सेक्वेरा का मानना ​​था कि लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में खुद फैसले लेने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए, न कि पूरी तरह से डॉक्टरों और दवाओं पर निर्भर रहना चाहिए। देवल ने कहा, “वे एक गांव से दूसरे गांव जाकर गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों के लिए कैंप लगाते थे। इसका मकसद जागरूकता फैलाना, पोषण और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को दूर करना और लोगों को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के काबिल बनाना था।”

सेक्वेरा के दोस्तों के अनुसार, उन्होंने आदिवासी छात्रों को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में भी मदद की। सेक्वेरा की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर काम किया है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया है। उन्होंने लिखा, “मुझे इसमें खुशी मिलती है क्योंकि यह समुदायों को सीधे तौर पर सशक्त बनाता है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य और भलाई से जुड़े फैसले खुद ले सकें।”

आदिवासियों के विरोध-प्रदर्शन में सेक्वेरा ने दिया साथ

वहां रहने के दौरान, सेक्वेरा ने बॉक्साइट खनन परियोजना के खिलाफ आदिवासियों के विरोध-प्रदर्शन में भी उनका साथ दिया। सितंबर 2023 में, रायगडा जिले की काशीपुर पुलिस ने सेक्वेरा के खिलाफ एक ‘जनरल डायरी’ प्रविष्टि (entry) दर्ज की। उन पर आरोप था कि उन्होंने सिजीमाली पहाड़ियों (जो एक प्रस्तावित बॉक्साइट खनन स्थल है) के आसपास के गांवों में पर्चे, नक्शे और खनन-विरोधी सामग्री बांटी थी।

जुलाई 2025 में, उड़ीसा हाई कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी उस निष्कासन आदेश’ (exclusion order) को रद्द कर दिया, जिसने रैंडल सेक्वेरा के रायगडा जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates) को अधिकार देती है कि वे किसी खतरे, सार्वजनिक उपद्रव, दंगे, या सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिए पैदा हुए खतरों को रोकने के लिए अस्थायी लिखित आदेश जारी कर सकें।

एमबीबीएस के दिनों से उनके वरिष्ठ रहे डॉक्टर सिरियाक एबी फिलिप्स ने दावा किया कि सेक्वेरा और नाइक को बिना किसी वारंट, गिरफ्तारी मेमो या कोई ठोस कारण बताए रात भर हिरासत में रखा गया और उन्हें उनके वकीलों और परिवारों से भी मिलने नहीं दिया गया।

फिलिप्स ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “रैंडल ने कालाहांडी और रायगढ़ की दूर-दराज की पहाड़ियों में आदिवासी समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में कई साल बिताए हैं। उनकी गिरफ्तारी, सिजीमाली और कुत्रुमाली पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन का विरोध कर रहे आदिवासी और दलित समुदायों के खिलाफ की जा रही व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। 100 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला जा चुका है और आंदोलन के नेताओं को हर बार जमानत मिलने पर नए मामलों में फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है।”

बॉक्साइट खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

सिजिमाली और कुटरुमाली पूर्वी घाट की पहाड़ियों में दो अमीर बॉक्साइट ब्लॉक हैं, जिनके बीच-बीच में घाटियां हैं। रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में फैले दोनों ब्लॉक में हाई-ग्रेड बॉक्साइट पाया जाता है। सिजिमाली ब्लॉक 1500 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 311 मिलियन टन का रिजर्व है, जबकि कुटरुमाली ब्लॉक 702 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 127.737 मिलियन टन का रिजर्व है।

फरवरी 2023 में जहां वेदांता को सिजीमाली खदान मिली, वहीं लगभग उसी समय अडानी समूह के स्वामित्व वाली कलिंग एल्यूमिना लिमिटेड (जिसे पहले मुंद्रा एल्यूमीनियम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को कुत्रुमाली बॉक्साइट ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया।

कुछ आदिवासी इस बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनके जीवन और आजीविका पर खतरा पैदा हो जाएगा। उनका तर्क है कि इस परियोजना का इलाके की पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

वे इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी और सड़क निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि इससे केवल कॉरपोरेट घरानों को ही फायदा होगा। इस इलाके में खनन-विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व ‘मां माटी माली सुरक्षा मंच’ कर रहा है।

आदिवासियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प

7 अप्रैल को, तड़के पुलिस ने कांतामल गांव में छापा मारा, जिसके बाद आदिवासियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिजीमाली खनन परियोजना तक जाने वाली सड़क के निर्माण का विरोध करने वालों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस रात 3 बजे गांव में घुसी थी।

ग्रामीणों का आरोप है कि छापेमारी से पहले गांव की बिजली काट दी गई थी और पुलिस ने घरों में घुसने के लिए दरवाजे तोड़ दिए। पुलिस का दावा है कि वे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गांव गए थे, जिसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इस झड़प में पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 58 लोग घायल हो गए और 23 कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया।

कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतरा, जिन्हें कालाहांडी जिले की नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के खिलाफ 12 साल तक चली लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए 2017 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने सिक्वेरा की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने कालाहांडी और रायगढ़ के पुलिस अधीक्षकों को लिखे एक पत्र में सवाल किया, “क्या रैंडल जैसे डॉक्टर का संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए आदिवासियों के मुद्दों के प्रति सहानुभूति रखना कोई अपराध है?”

लोक शक्ति अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सामंतरा ने स्थानीय आदिवासी और दलित ग्रामीणों और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी के जरिए हो रहे पुलिस दमन की भी कड़ी निंदा की।

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