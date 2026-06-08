पंजाब भाजपा में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। पूर्व आईएएस अधिकारी और भाजपा नेता डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी हाईकमान को एक पत्र लिखकर अपील की है कि फिलहाल उन्हें कोई भी संगठनात्मक जिम्मेदारी न दी जाए। उन्होंने कहा है कि पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह अपना पूरा समय देना चाहते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि 5 जून को राजू ने भाजपा के महासचिव मंथरी श्रीनिवासुलु को यह पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों के दौरान पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष और महासचिव के रूप में उन्होंने संगठन के लिए काफी काम किया है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भाजपा ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद राजू का यह पत्र चर्चा में आ गया। दरअसल, प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में डॉ. जगमोहन सिंह राजू का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल माना जा रहा था, लेकिन अंततः पार्टी नेतृत्व ने केवल सिंह ढिल्लों पर भरोसा जताया।

पत्र में राजू ने कहा कि इस समय पंजाब से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर उन्हें गंभीरता से काम करना है। चाहे अमृतसर को पवित्र शहर घोषित कराने की मांग हो, युवाओं को शैक्षणिक सहायता दिलाने का विषय हो या फिर विभिन्न समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा, वह इन सभी मामलों पर सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं।

राजू का मानना है कि इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी से अनुरोध किया है कि उन्हें फिलहाल किसी भी ऐसी संगठनात्मक जिम्मेदारी से दूर रखा जाए. हालांकि, अब तक भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता ने राजू के पत्र पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

उधर, पंजाब भाजपा के नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों भी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। अमरिंदर सिंह ने कहा था, “ढिल्लों मेरे अच्छे मित्र जरूर हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए वह सही विकल्प नहीं हैं।”

ये भी पढ़ें- दिल्ली एनसीआर में कब आएगा मानसून?