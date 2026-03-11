LPG Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी की कमी ने होटलों, रेस्तरांओं और भोजनालयों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उन्हें अपने मेनू में कटौती करनी पड़ रही है या वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करना पड़ रहा है। अब भारतीय रेलवे का खानपान और पर्यटन निगम भी इससे अछूता नहीं रहा है, जिसके चलते रेलवे पका हुआ खाना परोसने की सुविधा को अस्थायी रुप से बंद करने पर विचार कर रहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना अस्थायी रूप से बंद कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो आपको ट्रेनों में यात्रा करते समय अपना भोजन साथ ले जाना पड़ सकता है। जिन यात्रियों ने टिकट बुक करते समय भोजन पहले से बुक किया था, उन्हें रिफंड भी जारी किया जा सकता है।

क्या बोले वरिष्ठ अधिकारी?

इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि स्थिति अभी गंभीर है और आने वाले दिनों में और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर एलपीजी की आपूर्ति में कमी बनी रहती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। ट्रेनों में खानपान सेवाएं IRCTC के बेस किचन में तैयार किए गए भोजन पर निर्भर करती हैं। एलपीजी की उपलब्धता में किसी भी तरह की रुकावट भोजन तैयार करने और ट्रेनों में आपूर्ति को सीधे प्रभावित करती है।

भारतीय रेलवे में एलपीजी संकट कैसे हो रहा?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, एलपीजी संकट का असर IRCTC के उन बेस किचनों पर पड़ना शुरू हो गया है, जहां ट्रेनों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और फिर उसे पैंट्री डिब्बों में लोड किया जाता है। हालांकि ट्रेनों के पैंट्री डिब्बे मुख्य रूप से वितरण और भोजन गर्म करने की इकाइयों के रूप में काम करते हैं और उनमें एलपीजी सिलेंडर नहीं होते हैं, लेकिन बेस किचनों में एलपीजी आपूर्ति में रुकावट के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन पर असर पड़ना शुरू हो गया है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे अपने बेस किचनों और ऑनबोर्ड कैटरिंग सिस्टम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देशभर में प्रतिदिन लगभग 17 लाख भोजन परोसता है।

रेलवे ने जारी किए दिशानिर्देश

बता दें कि प्रतिदिन परोसे जाने वाले कुल भोजन में से लगभग 20% भोजन पश्चिमी क्षेत्र में वितरित किया जाता है, जिससे एलपीजी की कमी लंबे समय तक जारी रहने की स्थिति में यह क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। रेलवे अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि एलपीजी आपूर्ति में लगातार व्यवधान से लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने में बाधा आ सकती है।

रेलवे ने पहले ही इस मुद्दे को रेलवे बोर्ड के समक्ष उठा लिया है और उभरते संकट से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने कुछ उपाय सुझाए हैं, जिनमें भोजन की कमी जारी रहने पर खानपान सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की संभावना भी शामिल है। ऐसी स्थिति में, आरक्षण के समय भोजन बुक करा चुके यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। हालांकि, अंतिम निर्णय लेना और दिशानिर्देश जारी करना रेलवे बोर्ड का काम है।

माइक्रोवेव और इंडक्शन का उपयोग

IRCTC द्वारा एलपीजी आपूर्ति में संभावित संकट के मद्देनजर अपने खानपान साझेदारों को जारी की गई तत्काल सलाह के बाद, भारत का रेलवे खानपान नेटवर्क जल्द ही पारंपरिक गैस स्टोवों के बजाय बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरणों पर अधिक निर्भर हो सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से जुड़ी ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के बीच, भारतीय रेलवे ने अपने खाद्य सेवा संचालकों को स्टेशन-आधारित खाद्य केंद्रों पर खाना पकाने के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का निर्देश दिया है।

