अगर आप ट्रेन में सफर के दौरान ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने यात्रियों को अनऑथराइज्ड वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के जरिए खाना ऑर्डर न करने की सलाह दी है।

IRCTC ने चेतावनी दी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से खाना मंगाने पर न सिर्फ आपकी सेहत और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, बल्कि आपके साथ ऑनलाइन ठगी और निजी डेटा चोरी जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी को देखते हुए IRCTC ने अनऑथराइज्ड ई-कैटरिंग वेबसाइटों और ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

अनऑथराइज्ड ऐप्स से खाना मंगाने पर क्यों है खतरा?

IRCTC के मुताबिक, कई अनऑथराइज्ड ई-कैटरिंग प्लेटफॉर्म ऐसे रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट से खाना मंगवाते हैं, जिनके पास जरूरी लाइसेंस नहीं होते। ये फूड आउटलेट भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों और साफ-सफाई से जुड़े मानकों का पालन भी नहीं कर सकते हैं।

इन जगहों पर खाना बनाने वाले कर्मचारियों को जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिली होती और सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मचारियों की जरूरी मेडिकल जांच भी नहीं हुई हो सकती है। ऐसे में यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।

ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी का भी खतरा

IRCTC ने यात्रियों को आगाह किया है कि अनऑथराइज्ड वेबसाइटों और ऐप्स पर अपनी निजी और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी साझा करना भारी पड़ सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर खाना ऑर्डर करते समय यात्री अपना PNR नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पेमेंट से जुड़ी जानकारी शेयर करते हैं।

अगर यह जानकारी किसी गलत हाथ में पहुंच जाती है, तो इसका इस्तेमाल फिशिंग, पहचान की चोरी और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करने के बाद अगर कोई समस्या आती है, तो शिकायत दर्ज कराने और पैसे वापस पाने में भी परेशानी हो सकती है।

IRCTC ने इन अनऑथराइज्ड वेबसाइटों और ऐप्स के नाम बताए

IRCTC ने कुछ ऐसे ई-कैटरिंग ऑपरेटरों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें अनऑथराइज्ड बताया गया है। इनमें RAILRESTRO.COM, RAILRESTRO.IN, RAILMITRA.COM, TRAVELKHANA.COM, TRAINSCafe.COM, DIBRAIL.COM, RAILFOOD.NET, TRAVELERFOOD.COM, FOODONTRACK.IN, CATERING.APP, KHANAONLINE.IN, TRAINWAY.IN, RAILMEAL.COM, और TRAINMENU.COM शामिल हैं।

ध्यान दें कि IRCTC की ओर से जारी यह सूची कुछ अनऑथराइज्ड ऑपरेटरों की है। यानी इसमें सभी अनऑथराइज्ड वेबसाइटों और ऐप्स के नाम शामिल होना जरूरी नहीं है।

खाना ऑर्डर करने पर कैंसिलेशन और डिलीवरी की परेशानी

IRCTC ने बताया कि अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करने पर यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मसलन, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, खाना देरी से पहुंच सकता है या फिर डिलीवर ही नहीं होता।

ऐसी स्थिति में यात्रियों को कई बार सही कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता। साथ ही, शिकायतों के समाधान के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं होती। इससे यात्रियों के लिए अपना पैसा वापस पाना मुश्किल हो सकता है।

IRCTC ने यात्रियों को क्या सलाह दी?

IRCTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए सिर्फ आधिकारिक ई-कैटरिंग वेबसाइट, Food on Track ऐप या IRCTC के अधिकृत पार्टनर का ही इस्तेमाल करें। इन आधिकारिक माध्यमों से खाना ऑर्डर करने पर यात्रियों को साफ-सफाई और खाने की गुणवत्ता से जुड़े मानकों का भरोसा मिलता है।

इसके अलावा, पेमेंट की प्रक्रिया भी सुरक्षित रहती है और बिलिंग में पारदर्शिता बनी रहती है। यात्री IRCTC की आधिकारिक ई-कैटरिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर अधिकृत पार्टनर की अपडेटेड सूची भी देख सकते हैं।

अनऑथराइज्ड फूड डिलीवरी की शिकायत कहां करें?

अगर किसी यात्री को ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर कोई अनऑथराइज्ड फूड वेंडर या गैरकानूनी फूड डिलीवरी गतिविधि दिखाई देती है, तो वह इसकी शिकायत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से कर सकता है। इसके लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल किया जा सकता है।

IRCTC ने यह भी कहा है कि अनऑथराइज्ड ई-कैटरिंग कारोबार का असर सरकारी राजस्व पर भी पड़ सकता है। जहां IRCTC अपनी ई-कैटरिंग से होने वाली कमाई पर GST जमा करता है, वहीं नियमों के दायरे से बाहर काम करने वाले अनऑथराइज्ड ऑपरेटर टैक्स संबंधी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। इससे सरकारी खजाने को नुकसान होने की आशंका रहती है।

ट्रेन में IRCTC से खाना कैसे ऑर्डर करें?

अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अपनी सीट पर खाना मंगवाना चाहते हैं, तो IRCTC की ई-कैटरिंग सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए यात्री अपनी पसंद के रेस्टोरेंट से खाना, स्नैक्स और दूसरे फूड आइटम ऑर्डर कर सकते हैं। खाना उनके चुने हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया जाता है।

खाना ऑर्डर करने के लिए ये तरीके अपनाएं:

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट: अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में IRCTC की आधिकारिक ई-कैटरिंग वेबसाइट ecatering.irctc.co.in पर जाएं। Food on Track ऐप: गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आधिकारिक Food on Track ऐप डाउनलोड करें। इसके जरिए भी आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1323: यात्री IRCTC ई-कैटरिंग की हेल्पलाइन 1323 पर कॉल करके भी खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। अधिकृत पार्टनर: IRCTC के अधिकृत ई-कैटरिंग पार्टनर के जरिए भी खाना मंगवाया जा सकता है।

इसलिए अगली बार ट्रेन में सफर करते समय ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आप जिस वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह IRCTC का अधिकृत प्लेटफॉर्म है या नहीं। थोड़ी सी सावधानी आपको खराब खाने, ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी जैसी परेशानियों से बचा सकती है।

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